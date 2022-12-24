BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik ücreti 2023 son dönemde merak konusu haline gelen konuların başında yer alıyor. 2023 yılı bedelli askerlik ücreti 3 Ocak'ta açıklanması beklenen memur ve emekli maaş zammına göre belli olacak. Zam öncesi farklı senaryolar da gündemde. Bazı kişiler bu ücretin 120 binin üzerine çıkacağını iddia ediyor. "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Bedelli askerlik ücreti…