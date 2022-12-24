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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:22
Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
14:24
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yeni zam gelecek ve bununla beraber bedelli askerlik ücreti de artış yaşayacak. Asgari ücrete geçtiğimiz hafta içi yüzde 54 oranında zam müjdesi verilmiş gözler emekli ve memur zammına çevrilmişti. Şimdilerde ise "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Üstelik ücretin 100 bin TL'nin üzerine çıkacağı gibi iddialar da gündemde yer alıyor. Ancak resmi ücret, Ocak ayında belli olacak. Peki, 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.