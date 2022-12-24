Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 14:24

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yeni zam gelecek ve bununla beraber bedelli askerlik ücreti de artış yaşayacak. Asgari ücrete geçtiğimiz hafta içi yüzde 54 oranında zam müjdesi verilmiş gözler emekli ve memur zammına çevrilmişti. Şimdilerde ise "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Üstelik ücretin 100 bin TL'nin üzerine çıkacağı gibi iddialar da gündemde yer alıyor. Ancak resmi ücret, Ocak ayında belli olacak. Peki, 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik ücreti 2023 son dönemde merak konusu haline gelen konuların başında yer alıyor. 2023 yılı bedelli askerlik ücreti 3 Ocak'ta açıklanması beklenen memur ve emekli maaş zammına göre belli olacak. Zam öncesi farklı senaryolar da gündemde. Bazı kişiler bu ücretin 120 binin üzerine çıkacağını iddia ediyor. "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Bedelli askerlik ücreti…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK 2023 ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek memur zammına göre belli olacak.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Bu rakamların açıklanmasının ardından memur maaş zammı da netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2023

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNLERİ - 2023 Yeni Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir. Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.

SON DAKİKA