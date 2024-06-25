BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, başvuruda bulunmak isteyen adayların 28 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi. Peki, bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar?