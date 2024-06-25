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Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 06:26

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

Bedelli askerlik yapacaklar için Milli Savunma Bakanlığı son tarih uyarısında bulundu. Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihi itibariyla memur aylık kat sayısına göre bedelli askerlik ücreti de değişecek. Bu kapsamda vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yeni ücretlendirme hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, başvuruda bulunmak isteyen adayların 28 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi. Peki, bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLAR O TARİHE DİKKAT!

Bakanlık açıklamasında, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının, Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

Mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyenler için son tarihin 28 Haziran olduğu belirtildi.

Açıklamada, adayların bu tarihe kadar müracat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.

2024 yılı temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

SON TARİH 28 HAZİRAN

28 Haziran tarihine kadar başvurusunu tamamlayan adaylar, 182 bin 608 lira karşılığında bedelli askerlik yapabilecek.

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