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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:26
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ || Başvuru yapacaklar dikkat! 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?
Bedelli askerlik yapacaklar için Milli Savunma Bakanlığı son tarih uyarısında bulundu. Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihi itibariyla memur aylık kat sayısına göre bedelli askerlik ücreti de değişecek. Bu kapsamda vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yeni ücretlendirme hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2024 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar?