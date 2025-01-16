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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:52
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri
Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı erişime açılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarih verdi. Yapılan duyuruya göre ocak ayında sınıflandırma sonuçları belli olacak. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de araştırma konusu olurken askerlik yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar da sistem başında olacak. Peki; MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?