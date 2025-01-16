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Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:52

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri

Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı erişime açılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarih verdi. Yapılan duyuruya göre ocak ayında sınıflandırma sonuçları belli olacak. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de araştırma konusu olurken askerlik yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar da sistem başında olacak. Peki; MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri

MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı yakın takibe alındı. Ücretlerini ödeyerek nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyenler başvurularının tamamlanması ardından o tarihe odaklandı. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte,celp/sevk tarihleri...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni bedelli askerlik ücreti Ocak 2025'te yüzde 11,54 artışla 243.013,36 TL oldu.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri

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