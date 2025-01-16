BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: MSB tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp/Sevk tarihleri

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.