Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak olan binlerce bekçi adayı bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihini öğrenmek için araştırma yapıyor. EGM PA resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı duyurusu ile bekçi alımı başvuru işlemleri de başlamış olacak. Bu noktada; bekçilik başvurusu nasıl yapılır, ilan yayınlandı mı soruları gündeme gelirken "Bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?" sorularının yanıtları için de takip yapılıyor. İşte bekçi alımı 2022 son durum.