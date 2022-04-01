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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 08:05

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak olan binlerce bekçi adayı bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihini öğrenmek için araştırma yapıyor. EGM PA resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı duyurusu ile bekçi alımı başvuru işlemleri de başlamış olacak. Bu noktada; bekçilik başvurusu nasıl yapılır, ilan yayınlandı mı soruları gündeme gelirken "Bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?" sorularının yanıtları için de takip yapılıyor. İşte bekçi alımı 2022 son durum.

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?

Bekçi alımı 2022 son gelişmeler binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı ilanı duyurulmuştu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar bekçilik başvuruları için son durumu öğrenmek istiyor. Peki, Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu? İşte bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve süreç bilgileri.

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI İLANI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları belli oldu mu?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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