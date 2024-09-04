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Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:38

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

Bekçi alımı ilanları 2024 araştırılıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları için duyurular yakından takip ediliyor. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorularına yanıt arıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte güncel durum...

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği iş ilanları için sorgulamalar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen alımlarda görev almak isteyen vatandaşlar gerekli olan şartları (boy, kilo, yaş, eğitim) taşımaları halinde başvuruda bulunabiliyor. Peki, bekçi alımları başladı mı, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik başvuru işlemleri şu an yapılmıyor. Konuya ilişkin tarih aralığı duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

TEMMUZ AYI ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

  • Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
  • En yüksek maaş: 52.000 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
  • Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Askerlik ödevini bitirmiş olmak

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