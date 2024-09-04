Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:38
BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?
Bekçi alımı ilanları 2024 araştırılıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları için duyurular yakından takip ediliyor. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorularına yanıt arıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte güncel durum...