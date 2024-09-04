BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Askerlik ödevini bitirmiş olmak