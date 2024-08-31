Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? PA ve EGM 2024 Eylül bekçi alımı ilanları

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ile yükümlü olan Bekçi adayları çarşı ve mahallelerde güvenlik sağlıyor. Yeni dönemde alımların yapılması beklenirken adaylar Boy, yaş ve kilo gibi bekçi alımı kriterlerini inceliyor. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, 2024 başvurularında son durum!