Giriş Tarihi: 31.08.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
16:57
Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? PA ve EGM 2024 Eylül bekçi alımı ilanları
Bekçi alımı için 2024 Eylül başvuruları mercek altına alındı. Binlerce adayın merakla beklediği alımlar için yeni dönem başvurularının Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 24 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları gerçekleşmişti. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler?