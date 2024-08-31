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Giriş Tarihi: 31.08.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 16:57

Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? PA ve EGM 2024 Eylül bekçi alımı ilanları

Bekçi alımı için 2024 Eylül başvuruları mercek altına alındı. Binlerce adayın merakla beklediği alımlar için yeni dönem başvurularının Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 24 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları gerçekleşmişti. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler?

Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? PA ve EGM 2024 Eylül bekçi alımı ilanları

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ile yükümlü olan Bekçi adayları çarşı ve mahallelerde güvenlik sağlıyor. Yeni dönemde alımların yapılması beklenirken adaylar Boy, yaş ve kilo gibi bekçi alımı kriterlerini inceliyor. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, 2024 başvurularında son durum!

Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? PA ve EGM 2024 Eylül bekçi alımı ilanları

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı.

Ancak güncel bekçi maaş tablosu ortaya çıktı.

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Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? PA ve EGM 2024 Eylül bekçi alımı ilanları

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

  • Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
  • En yüksek maaş: 52.000 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
  • Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? PA ve EGM 2024 Eylül bekçi alımı ilanları

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı.

Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? PA ve EGM 2024 Eylül bekçi alımı ilanları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

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