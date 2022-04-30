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Haberler Yaşam BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir ve kontenjan nasıl?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 07:39

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir ve kontenjan nasıl?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğince bekçi alımı başvurusu başladı. KPSS şartsız 81 ilde yapılacak alımlara yoğun ilgi sürerken bekçi alımı şartları, başvuru tarihi, il il kontenjan sayısı gibi bilgiler merak ediliyor. EGM Polis Akademisi müjdeli haberi verdi ve yaptığı açıklamada 3250 vatandaşı bekçi olarak işe alacağını duyurmuştu. Peki 2022 Bekçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan sayısı kaç? İşte e devlet bekçi alımı başvuru ekranı ve süreçte son durum

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir ve kontenjan nasıl?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Toplamda 3250 bekçi alımının yapılacağı müjdesi verilirken adaylar için bazı şartlar var. Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuruda bekçi alımı başvuru tarihleri, başvuru şartları ve sınav ücretlerini paylaştı. Böylece 3.250 vatandaş Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak istihdam edilecek. 2022 Bekçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan sayısı kaç? İşte Bekçi alımı başvuru ekranı!

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir ve kontenjan nasıl?

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?

Bekçi alımının ne zaman olacağı yapılan açıklamada henüz kesinlik kazanmadı. Açıklamada başvuru tarihleri ve başvuru şartları yer alıyor.

BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU TARİHLERİ

81 ilde 3250 vatandaş bekçi olarak istihdam edilecek. Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilir.

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BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir ve kontenjan nasıl?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir ve kontenjan nasıl?

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir ve kontenjan nasıl?

BEKÇİLİK KPSS ŞARTI VAR MI?

Bekçi başvuruların KPSS şartı aranmamaktadır.

BEKÇİ BAŞVURU ALIMI EKRANI

BEKÇİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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