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Giriş Tarihi: 22.08.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:54

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için ilanlar takip edilirken gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyurulara çevrildi. Resmi internet sitesi takip edilirken 2024 yılı 1. dönem için başvurularını gerçekleştirmek için adaylar şartları araştırıyor. Geçtiğimiz sene 26 ilde 1.250 bekçi alınmıştı. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak, şartlar neler? İşte detaylar

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

2024 yılı işe alım ilanları takip edilirken bekçi alımlarına dair şartlar da takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan 26 ilde gerçekleşen alımın detayları araştırılıyor. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, hangi illerde yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı.
Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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