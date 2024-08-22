Giriş Tarihi: 22.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
13:54
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için ilanlar takip edilirken gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyurulara çevrildi. Resmi internet sitesi takip edilirken 2024 yılı 1. dönem için başvurularını gerçekleştirmek için adaylar şartları araştırıyor. Geçtiğimiz sene 26 ilde 1.250 bekçi alınmıştı. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak, şartlar neler? İşte detaylar