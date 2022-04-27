Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte il il kontenjanlar
Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:00

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte il il kontenjanlar

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde toplamda 3 bin 250 kişilik bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan detayları, bekçi başvuru tarihi ve şartları gibi bilgiler adaylar tarafından merak konusu oldu. EGM PA sitesinde 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklanırken şartlar, kontenjanlar ve alımı ilişkin esaslar da netlik kazandı. Peki Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı,nasıl yapılır ve kontenjanları nasıl? İşte 2022 Bekçi alımı başvuru işlemleri, şartları, başvuru kılavuzu ile ilgili son dakika gelişmesi

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte il il kontenjanlar

EGM ve PA son dakika duyusunda bekçi alımı başvuru tarihleri duyuruldu. 2022 bekçilik şartları arasında; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 31 yaşından gün almamış olmak gibi koşullar bulunuyor. Bilindiği üzere Nisan 2022 tarihinde duyurulan Resmi Gazete kararı ile 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı,nasıl yapılır ve kontenjanları nasıl? İşte Bekçi başvuru kılavuzu 2022

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte il il kontenjanlar

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022

Polis Akademisi Başkanlığı, 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Bekçi alımının ne zaman olacağı henüz netlik kazanmazken başvuru tarihleri ve şartları belli oldu.

PA duyurusu şöyle;

81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte il il kontenjanlar

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte il il kontenjanlar

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte il il kontenjanlar

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Bekçilik başvuru tarihleri belli oldu. Bekçilik başvurusu yapmak isteyenler, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilir...

SON DAKİKA