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Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illere bekçi alımı yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 13:55

Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illere bekçi alımı yapılacak?

Bekçi alımı 2022 yılında ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacağı binlerce adayın gündemindeki yerini alıyor. Bunun üzerine gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yapılacak olan son dakika duyurularına çevrildi. "2022 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu araştırılmaya başladı. Peki, 2022 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar…

Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illere bekçi alımı yapılacak?

Bekçi alımı 2022 yılında ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacağı binlerce adayın gündemindeki yerini alıyor. Bunun üzerine gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yapılacak olan son dakika duyurularına çevrildi. "2022 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu araştırılmaya başladı. Peki, 2022 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar…

Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illere bekçi alımı yapılacak?

EGM BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EGM Bekçi alımları için başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurularını yapan adaylar e-devlet ve polis akademisi resmi sayfaları üzerinden ön başvurularını yapmalıdır. Belirlenen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar başvuru formunu doldurarak Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmektedir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR ilanına göre başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle alınmaya başlandı. Başvuru için son tarih ise 28 Ekim olarak belirtildi. Ancak bekçi alımları özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Alımlar İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde yapılacak.

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Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illere bekçi alımı yapılacak?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELEDİR?

Yayımlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte belirtilen şartlar:

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

- En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları

- Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

- Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak

Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illere bekçi alımı yapılacak?
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Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illere bekçi alımı yapılacak?
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