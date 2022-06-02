Haberler Yaşam Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne denk geliyor, saat kaçta? 2022 EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:04

EGM PA duyuruları sayesinde sınavın ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı öğreniliyor. Polis Akademisi Başkanlığı bekçilik yazılı sınav tarihini açıkladı ve böylece adaylar çalışmaya harıl harıl başladı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuruda bulunan adaylar, böylece hangi tarihte sınava gireceklerini öğrenebiliyor. Adaylar, bekçi alımı sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak sorusunu yöneltiyor. Peki, yazılı sınav için giriş yerleri belli oldu mu? İşte Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!