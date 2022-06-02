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Haberler Yaşam Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne denk geliyor, saat kaçta? 2022 EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:04

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne denk geliyor, saat kaçta? 2022 EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

EGM PA duyuruları sayesinde sınavın ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı öğreniliyor. Polis Akademisi Başkanlığı bekçilik yazılı sınav tarihini açıkladı ve böylece adaylar çalışmaya harıl harıl başladı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuruda bulunan adaylar, böylece hangi tarihte sınava gireceklerini öğrenebiliyor. Adaylar, bekçi alımı sınavı ne zaman 2022, hangi tarihte yapılacak sorusunu yöneltiyor. Peki, yazılı sınav için giriş yerleri belli oldu mu? İşte Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne denk geliyor, saat kaçta? 2022 EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Bekçilik sınavı için az bir süre kaldı. 3 bin 250 kişinin alınacağı işe alıma 120 bin civarında başvuru yapıldı. 81 şehre yapılacak işe alım için hangi illerde sınav merkezlerinin kurulacağı da belli oldu. 340 lira başvuru ücreti olan Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak sorusunu yöneltiyorlar. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne denk geliyor, saat kaçta? 2022 EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

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Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne denk geliyor, saat kaçta? 2022 EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adayların sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne denk geliyor, saat kaçta? 2022 EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

BEKÇİLİK SINAV PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılıyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. 50 puan üzerinde alanlar başarılı sayılacak.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanı 0 olacak.

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne denk geliyor, saat kaçta? 2022 EGM PA Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

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