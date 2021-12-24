Bekçi alımı var mı, ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR EGM ve PA bekçi alım ilanları ile başvuru şartları...

EGM PA Bekçi alımı ilanları binlerce vatandaşın son dönemde yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Bekçi olmak isteyen ve bu alanda istihdam etmek isteyen adayların bir süredir gözü alımlara ilişkin gelecek son dakika açıklamalarında. Hal böyleyken "2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvurulur?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. EGM PA JGK duyurularında yapılan açıklamada 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Bekçilik alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...