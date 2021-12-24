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Haberler Yaşam Bekçi alımı var mı, ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR EGM ve PA bekçi alım ilanları ile başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:16

Bekçi alımı var mı, ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR EGM ve PA bekçi alım ilanları ile başvuru şartları...

EGM PA Bekçi alımı ilanları binlerce vatandaşın son dönemde yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Bekçi olmak isteyen ve bu alanda istihdam etmek isteyen adayların bir süredir gözü alımlara ilişkin gelecek son dakika açıklamalarında. Hal böyleyken "2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvurulur?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. EGM PA JGK duyurularında yapılan açıklamada 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Bekçilik alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

Bekçi alımı var mı, ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR EGM ve PA bekçi alım ilanları ile başvuru şartları...

Bekçi alımı son dakika gelişmeleriyle vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. JGK kapsamında son olarak 10 bin kişilik alımın gerçekleşeceği duyurulmuştu. Açık pozisyonlar için İŞKUR üzerinden de il il ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Öte yandan "2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvurulur?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EGM ve PA bekçi alımı ilanları ve konuya dair son dakika gelişmeleri...

Bekçi alımı var mı, ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR EGM ve PA bekçi alım ilanları ile başvuru şartları...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Bekçi alımı var mı, ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR EGM ve PA bekçi alım ilanları ile başvuru şartları...

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

Bekçi alımı var mı, ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR EGM ve PA bekçi alım ilanları ile başvuru şartları...

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmak

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