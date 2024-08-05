Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

BELALI TANIK 2 OYUNCULARI
Ryan Reynolds - Michael Bryce, Michael Sr.'ın üvey oğlu ve zorunlu izinli olarak kiralık koruma, bu da onu ölümcül silah kullanma yetkisinden mahrum bırakıyor.
Ivor Bagaric, genç Michael Bryce rolünde
Samuel L. Jackson - Darius Kincaid, dünyaca ünlü bir kiralık katil.
Salma Hayek - Sonia Kincaid, Darius'un karısı.
Frank Grillo - Interpol ile çalışan Boston merkezli bir ajan olan Bobby O'Neill.
Antonio Banderas - Aristoteles Papadopoulos, Yunan denizcilik kralı.
Morgan Freeman - Michael Bryce Sr., Michael'ın üvey babası ve Papadopoulos'un güvenlik şefi.
Richard E. Grant - Bay Seifert, Bryce'ın eski bir ortağı ve bir uyuşturucu bağımlısı.
Tom Hopper - Magnusson, Papadopoulos tarafından istihdam edilen ünlü bir koruma.
Kristofer Kamiyasu - Zento, Papadopoulos tarafından istihdam edilen ünlü bir Japon tetikçi.
Caroline Goodall - Müfettiş Crowley, kıdemli bir Interpol ajanı.
Alice McMillan - Ailso, Crowley'in İskoç Interpol tercümanı ve O'Neill'ın asistanı.