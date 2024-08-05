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Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:14

Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

Belalı Tanık serisinin ikinci filmi bu akşam ATV'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Aksiyon-komedi karışımı filme ilişkin araştırmalar hız kazanırken Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi gibi sorular yanıt arıyor. İşte Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncu kadrosu.

Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

Başrollerinde Ryan Reynolds, Salma Hayek, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Belalı Tanık 2 bu akşam ATV ekranlarında! Sinemaseverlerin merakla beklediği filme ilişkin Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte detaylar.

Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

BELALI TANIK 2 KONUSU NEDİR?

2017 yapımı Belalı Tanık filminin devam halkası olan The Hitman's Wife's Bodyguard, Darius Kincaid'in eşine odaklanıyor. İlk film, bodyguard Michael Bryce ve onun koruması gereken tanığı Darius Kincaid'i temel alıyordu. Bryce'ın, ünlü tetikçi Kincaid'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde vereceği ifadesine kadar eşlik etmesi gerekirken, Kincaid'i ortadan kaldırmak isteyen suçluların peşlerine takılması ile bu hayli zorlu bir hal alıyordu.

Devam halkasında korunması gereken ise Salma Hayek'in canlandırdığı Sonia Kincaid. Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson bir kez daha başrolü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin yönetmenliğini üstlenen, "Cehennem Melekleri 3" ile tanınan Patrick Hughes oturuyor. Filminin senaryosunu ise Brandon ve Phillip Murphy birlikte kaleme alıyor.

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Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

BELALI TANIK 2 OYUNCULARI

Ryan Reynolds - Michael Bryce, Michael Sr.'ın üvey oğlu ve zorunlu izinli olarak kiralık koruma, bu da onu ölümcül silah kullanma yetkisinden mahrum bırakıyor.

Ivor Bagaric, genç Michael Bryce rolünde

Samuel L. Jackson - Darius Kincaid, dünyaca ünlü bir kiralık katil.

Salma Hayek - Sonia Kincaid, Darius'un karısı.

Frank Grillo - Interpol ile çalışan Boston merkezli bir ajan olan Bobby O'Neill.

Antonio Banderas - Aristoteles Papadopoulos, Yunan denizcilik kralı.

Morgan Freeman - Michael Bryce Sr., Michael'ın üvey babası ve Papadopoulos'un güvenlik şefi.

Richard E. Grant - Bay Seifert, Bryce'ın eski bir ortağı ve bir uyuşturucu bağımlısı.

Tom Hopper - Magnusson, Papadopoulos tarafından istihdam edilen ünlü bir koruma.

Kristofer Kamiyasu - Zento, Papadopoulos tarafından istihdam edilen ünlü bir Japon tetikçi.

Caroline Goodall - Müfettiş Crowley, kıdemli bir Interpol ajanı.

Alice McMillan - Ailso, Crowley'in İskoç Interpol tercümanı ve O'Neill'ın asistanı.

Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

Gösterime giriş tarihi: 14 Haziran 2021 (Birleşik Krallık)

Yönetmen: Patrick Hughes

Senarist: Tom O'Connor

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