Belalı Tanık 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 filmi ne zaman çekildi?

BELALI TANIK 2 KONUSU NEDİR?

2017 yapımı Belalı Tanık filminin devam halkası olan The Hitman's Wife's Bodyguard, Darius Kincaid'in eşine odaklanıyor. İlk film, bodyguard Michael Bryce ve onun koruması gereken tanığı Darius Kincaid'i temel alıyordu. Bryce'ın, ünlü tetikçi Kincaid'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde vereceği ifadesine kadar eşlik etmesi gerekirken, Kincaid'i ortadan kaldırmak isteyen suçluların peşlerine takılması ile bu hayli zorlu bir hal alıyordu.

Devam halkasında korunması gereken ise Salma Hayek'in canlandırdığı Sonia Kincaid. Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson bir kez daha başrolü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin yönetmenliğini üstlenen, "Cehennem Melekleri 3" ile tanınan Patrick Hughes oturuyor. Filminin senaryosunu ise Brandon ve Phillip Murphy birlikte kaleme alıyor.