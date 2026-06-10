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Giriş Tarihi: 10.06.2026 00:57

BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye 9 Haziran 2026 bölümünde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oluyor. Kritik mücadelede yarışmacılar hem fiziksel hem de mental olarak zorlu parkurda üstünlük kurmak için kıyasıya yarışıyor. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan isim netleşirken ada konseyinde dengeler yeniden şekilleniyor.

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BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye 9 Haziran 2026 konseyinde eleme potasına giren yarışmacı merak konusu oldu. Haftanın kritik oyunları sonrası alınan kararlar, adadaki rekabeti daha da sert bir noktaya taşıyacak. Yarışmacılar arasında oluşan yeni denge, eleme sürecine dair tansiyonu yükseltti. Son bölümde yaşanan gelişmeler, yarışmanın gidişatını doğrudan etkileyen önemli anlar arasında yer aldı.

BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026'nın 9 Haziran tarihli bölümünde haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, finale bir adım daha yaklaşabilmek ve eleme potasına girmemek için parkurda kıyasıya mücadele veri.

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BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'ın yeni bölümünde ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu Ramazan kazandı.

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BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk bireysel dokunulmazlığın ardından gerçekleştirilen konseyde eleme potasına giren ilk isim Deniz olmuştu. Yeni bölümde oynanan dokunulmazlık mücadelesinin ardından ikinci eleme adayı da belli oldu.

Dokunulmazlık oyununun galibi Ramazan ikinci eleme adayı olarak Nagihan'ı seçti.

BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da son olarak elenen Murat Arkın oldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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