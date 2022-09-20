Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk’ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk karakteri ilgi görüyor. Yeni sezona bomba bir fragmanla giriş yapan Ben Bu Cihana Sığmazam Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizide ana karakterlerden birini canlandıran Işıl Yücesoy, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. İşte Gülendam Türk'ü canlandıran Işıl Yücesoy hakkında detaylar…

IŞIL YÜCESOY KİMDİR?

2 Ekim 1945'te Kırklareli'de doğan 77 yaşındaki Işıl Yücesoy, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45'liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak'ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

İlk dizisi Atilla İlhan'ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT'de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı. Işıl Yücesoy, 80'li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15'e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu'nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.