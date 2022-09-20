Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk’ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?
Giriş Tarihi: 20.09.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 11:06

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk’ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?

ATV'nin yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Işıl Yücesoy en çok dikkat çeken isimlerden biri oluyor. Dizide Gülendam Türk karakterini canlandıran oyuncu daha çok pek çok dizi ve filmde rol aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gülendam'ı hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk'ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk’ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk karakteri ilgi görüyor. Yeni sezona bomba bir fragmanla giriş yapan Ben Bu Cihana Sığmazam Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizide ana karakterlerden birini canlandıran Işıl Yücesoy, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. İşte Gülendam Türk'ü canlandıran Işıl Yücesoy hakkında detaylar…

IŞIL YÜCESOY KİMDİR?

2 Ekim 1945'te Kırklareli'de doğan 77 yaşındaki Işıl Yücesoy, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45'liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak'ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

İlk dizisi Atilla İlhan'ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT'de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı. Işıl Yücesoy, 80'li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15'e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu'nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk’ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?

Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali'nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.

Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.

Işıl Yücesoy'un Tanju Cılızoğlu ile olan evliliğinden Meneviş adında bir kızı vardır.

Işıl Yücesoy, Ossi Müzik'ten çıkan Çocuk Diskosu adlı albümde "Fış Fış Kayıkçı" adlı şarkıyı seslendirmiştir.

35 yıl aradan sonra 15 Temmuz 2016'da Zamansız adlı yeni albümünü çıkartan Işıl Yücesoy, bu albümde Çağan Irmak, Yeşim Salkım, Cenk Eren gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Işıl Yücesoy yıllar sonra albüm yapması ile ilgili olarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda; "İnsan çok emek verdiği, çok sevdiği bir şeyi kolayca bırakamıyor. Belki de yıllar, yaşanmışlık, insana başka şeyler katıyor. Yaşadığı duyguları da bir şekilde paylaşmak istiyor. Bütün bu soruları sora sora kendime, bu albüme canımı, kanımı tüm müzik aşkımı kattım. Hiçbir beklentim de yok, belki de sadece kendi kendime kendimi ispat etme çabasıydı. Ama iyi ettim. İçimde bir volkan patladı sanki. Gizli bir yerlerde olan bir iç deprem su yüzüne çıktı." demiştir.

Işıl Yücesoy; sinema, dizi, tiyatro ve müzik çalışmalarını birlikte yürütmektedir.

Müzik öğretmeni olan babası Selahattin Yücesoy, Giriftzen Asım Bey'in oğludur. Tiyatro oyuncusu Muazzez Kurtoğlu halası ve oyuncu Cem Kurtoğlu kuzenidir.

IŞIL YÜCESOY BURCU, BOYU, KİLOSU

73 kg ağırlığındaki Terazi burcu Işıl Yücesoy'un boyu ise 1,68 metre uzunluğundadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk’ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GÜLENDAM TÜRK KİMDİR?

Evladını kaybeden bir anneyi neyle korkutabilirsiniz? Peki ya iki evladını birden kaybeden bir anneyi? Gülendam Türk'ün yerinden bir başkası olsa, kısa bir zaman dilimi içinde önce kocasını, sonra büyük oğlunu ve sonra da diğer oğlunu kendi elleriyle toprağa verse çektiği acıdan nefes alamaz hale gelirdi belki de. Bunca olan bitenden sonra onu hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır.

Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk’ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?
SON DAKİKA