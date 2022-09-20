Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Gülendam Türk’ü canlandıran Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında nereli?

Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali'nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.
Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.
Işıl Yücesoy'un Tanju Cılızoğlu ile olan evliliğinden Meneviş adında bir kızı vardır.
Işıl Yücesoy, Ossi Müzik'ten çıkan Çocuk Diskosu adlı albümde "Fış Fış Kayıkçı" adlı şarkıyı seslendirmiştir.
35 yıl aradan sonra 15 Temmuz 2016'da Zamansız adlı yeni albümünü çıkartan Işıl Yücesoy, bu albümde Çağan Irmak, Yeşim Salkım, Cenk Eren gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Işıl Yücesoy yıllar sonra albüm yapması ile ilgili olarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda; "İnsan çok emek verdiği, çok sevdiği bir şeyi kolayca bırakamıyor. Belki de yıllar, yaşanmışlık, insana başka şeyler katıyor. Yaşadığı duyguları da bir şekilde paylaşmak istiyor. Bütün bu soruları sora sora kendime, bu albüme canımı, kanımı tüm müzik aşkımı kattım. Hiçbir beklentim de yok, belki de sadece kendi kendime kendimi ispat etme çabasıydı. Ama iyi ettim. İçimde bir volkan patladı sanki. Gizli bir yerlerde olan bir iç deprem su yüzüne çıktı." demiştir.
Işıl Yücesoy; sinema, dizi, tiyatro ve müzik çalışmalarını birlikte yürütmektedir.
Müzik öğretmeni olan babası Selahattin Yücesoy, Giriftzen Asım Bey'in oğludur. Tiyatro oyuncusu Muazzez Kurtoğlu halası ve oyuncu Cem Kurtoğlu kuzenidir.
IŞIL YÜCESOY BURCU, BOYU, KİLOSU
73 kg ağırlığındaki Terazi burcu Işıl Yücesoy'un boyu ise 1,68 metre uzunluğundadır.