Benekli Ayhan kayıp mı, nerede, bulundu mu? Öldüresiye dayak yedi! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Şu an için Youtube ve Instagram sosyal medya fenomeni olarak bilinen Benekli Ayhan, uzun zaman önce bir Ankaragücü videosunda röportajı viral olmuş, sosyal medyada paylaşılmıştı. Ankaragücü'nün en bilinen taraftarlarından Benekli Ayhan'ın Youtube ve Instagram hesabı bulunuyor. Benekli Ayhan'ın gerçek ismi Ayhan Koç'tur. Benekli Ayhan evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da yaşamaktadır.

Benekli Ayhan daha önce kurye, minibüs şoförlüğü, servis şoförlüğü, tribün amigoluğu ve otellerde çalışmıştır. Askerliği 4 yılda tamamlamıştır. Sebep olarak disiplin suçlarını sebep göstermiştir. Benekli Ayhan'ın kendi adıyla yayınlanmış belgeseli de bulunmaktadır.