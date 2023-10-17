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Haberler Yaşam Benekli Ayhan kayıp mı, nerede, bulundu mu? Öldüresiye dayak yedi! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 12:00

Benekli Ayhan kayıp mı, nerede, bulundu mu? Öldüresiye dayak yedi! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Benekli Ayhan dayak olayı nedir, neden saldırıya uğradı soruları yanıt arıyor. Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da bir grubun saldırısına uğradı. Feci şekilde dayak yiyen Koç, kavganın son anlarında yerde baygın halde yatarken bile tekme ve yumruklara maruz kaldı. Kavganın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıp gündeme oturdu. Fenomen ismin kayıp olduğu bildirilirken Benekli Ayhan kayıp mı, bulundu mu, nerede sorularına yanıt aranıyor. Peki; Benekli Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ayhan Koç kayıp mı, bulundu mu, son durumu nasıl sorularının yanıtı ve dayak görüntüleri…

BENEKLİ AYHAN KAYIP MI, NEREDE? Feci şekilde dövüldü: Kavgadan sonra gören yok! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Benekli Ayhan kayıp mı, bulundu mu soruları gündemdeki yerini aldı. Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da bir grup tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde Koç'un yerde baygın yatarken bile tekme ve yumruklara maruz kaldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündeme otururken Benekli Ayhan dayak olayı nedir, neden saldırıya uğradı soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Koç'un ailesinin avukatı olduğunu belirten bir kişi, fenomen ismin kayıp olduğunu açıkladı. Peki, Benekli Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ayhan Koç son durumu ve dayak görüntüleri…

BENEKLİ AYHAN KAYIP MI, NEREDE? Feci şekilde dövüldü: Kavgadan sonra gören yok! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

BENEKLİ AYHAN FECİ ŞEKİLDE DAYAK YEDİ!

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, önceki gün Isparta'da saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Ayhan Koç'un neden dayak yediği bilinmezken sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

İki kişi tarafından darbedilen Benekli Ayhan, aldığı darbeler sonrası yere düştü. Görüntülerin sonunda Ayhan Koç'un hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü.

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BENEKLİ AYHAN KAYIP MI, NEREDE? Feci şekilde dövüldü: Kavgadan sonra gören yok! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYHAN KOÇ NEDEN DAYAK YEDİ?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Ayhan Koç, Isparta'da gittiği bir mekanda "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla dövüldü.

İddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BENEKLİ AYHAN KAYIP MI, NEREDE? Feci şekilde dövüldü: Kavgadan sonra gören yok! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

BENEKLİ AYHAN KAYIP MI, BULUNDU MU, NEREDE?

Ayhan Koç ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat, Koç'a 24 saattir ulaşamadıklarını ve kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi.

Avukat Şahin Polat, şunları kaydetti:

"Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk. Bilgisi olan +905050157258 numaralı telefondan bize ulaşabilirler.

Koç'u olaydan sonra gören kardeşimiz ile konuştuk doğruladık, hayati tehlikesi olmadığı kanaatindeyiz, hastane kaydı yok. Emniyet araştırma yapıyor şu an. Umarım kısa zamanda ulaşırız."

Ayhan Koç'un son durumu henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

BENEKLİ AYHAN KAYIP MI, NEREDE? Feci şekilde dövüldü: Kavgadan sonra gören yok! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Şu an için Youtube ve Instagram sosyal medya fenomeni olarak bilinen Benekli Ayhan, uzun zaman önce bir Ankaragücü videosunda röportajı viral olmuş, sosyal medyada paylaşılmıştı. Ankaragücü'nün en bilinen taraftarlarından Benekli Ayhan'ın Youtube ve Instagram hesabı bulunuyor. Benekli Ayhan'ın gerçek ismi Ayhan Koç'tur. Benekli Ayhan evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da yaşamaktadır.

Benekli Ayhan daha önce kurye, minibüs şoförlüğü, servis şoförlüğü, tribün amigoluğu ve otellerde çalışmıştır. Askerliği 4 yılda tamamlamıştır. Sebep olarak disiplin suçlarını sebep göstermiştir. Benekli Ayhan'ın kendi adıyla yayınlanmış belgeseli de bulunmaktadır.

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