Benekli Ayhan kayıp mı, nerede, bulundu mu? Öldüresiye dayak yedi! Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Benekli Ayhan dayak olayı nedir, neden saldırıya uğradı soruları yanıt arıyor. Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da bir grubun saldırısına uğradı. Feci şekilde dayak yiyen Koç, kavganın son anlarında yerde baygın halde yatarken bile tekme ve yumruklara maruz kaldı. Kavganın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıp gündeme oturdu. Fenomen ismin kayıp olduğu bildirilirken Benekli Ayhan kayıp mı, bulundu mu, nerede sorularına yanıt aranıyor. Peki; Benekli Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ayhan Koç kayıp mı, bulundu mu, son durumu nasıl sorularının yanıtı ve dayak görüntüleri…