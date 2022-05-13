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Haberler Yaşam Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 06:44

Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları motorin zammı sonrası araç sahiplerinin gündemine oturdu. Trafiğe çıkmadan önce akaryakıt istasyonlarına uğramayı planlayan araç sahipleri, güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, bugün benzinin litre fiyatı kaç TL oldu gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında 13 Mayıs 2022 güncel benzin fiyatı rakamları araştırılıyor. İşte gelen son zam sonrası güncel durum ve 13 Mayıs 2022 benzin fiyatları!

Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı için belirleyici rol oynayan brent petrol fiyatlarında ve dövizde bir dalgalanma daha meydana geldi. Buna paralel olarak akaryakıta gelen 78 kuruşluk zam, benzin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt rakamlarını etkiledi. Durumun istasyonlardaki yansımasını merak eden vatandaşlar Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL oldu sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Mayıs benzin fiyatı listesi!

Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATI SON DURUM 13 MAYIS 2022

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

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Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 21,23 TL

Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR MOTORİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,15 TL

Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: : 21,21 TL

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