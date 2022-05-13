Haberler Yaşam Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 06:44

Benzin fiyatı 13 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt zammı sonrası güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları motorin zammı sonrası araç sahiplerinin gündemine oturdu. Trafiğe çıkmadan önce akaryakıt istasyonlarına uğramayı planlayan araç sahipleri, güncel motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, bugün benzinin litre fiyatı kaç TL oldu gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında 13 Mayıs 2022 güncel benzin fiyatı rakamları araştırılıyor. İşte gelen son zam sonrası güncel durum ve 13 Mayıs 2022 benzin fiyatları!