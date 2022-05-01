Haberler
Yaşam
Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri
Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:32
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
09:40
Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri
Güncel benzin fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Dünyada yaşanan olaylar ve diplomatik görüşmelere bağlı olarak değişen brent petrol fiyatı akaryakıt fiyatları üzerinde direkt etkili oluyor. Bu noktada '1 Mayıs bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı?' soruları yanıt arıyor. Şehirden şehre değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatı, aldığı zam ya da indirimin ardından pompaya yansıyor. Peki, 1 Mayıs bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İzmir, Ankara ve İstanbul'da 1 litre benzin ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile son durum...