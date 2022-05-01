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Haberler Yaşam Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri
Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 09:40

Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri

Güncel benzin fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Dünyada yaşanan olaylar ve diplomatik görüşmelere bağlı olarak değişen brent petrol fiyatı akaryakıt fiyatları üzerinde direkt etkili oluyor. Bu noktada '1 Mayıs bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı?' soruları yanıt arıyor. Şehirden şehre değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatı, aldığı zam ya da indirimin ardından pompaya yansıyor. Peki, 1 Mayıs bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İzmir, Ankara ve İstanbul'da 1 litre benzin ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile son durum...

Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri

Akaryayıt fiyatları güncel durumda tablo inişli çıkışlı hareket etmeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüş ardından indirim beklentisine girilen mazot ve benzin fiyatı için bugünkü sorgulamalar başladı. Ancak dünya genelinde grafik hareketli ilerliyor. Günün en önemli soruları arasında '1 Mayıs bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı?' gibi ifadeler yer alıyor. Araç sahiplerinin merak ettiği 'benzine zam geldi mi, indirim var mı?' soruları bugün de yanıt buldu. Peki, 1 Mayıs bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İzmir, Ankara ve İstanbul'da 1 litre benzin ne kadar, kaç TL? İşte, akaryakıt fiyatları son durum...

Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

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Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL

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