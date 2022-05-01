Benzin fiyatı güncel: 1 Mayıs 2022 bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri

Akaryayıt fiyatları güncel durumda tablo inişli çıkışlı hareket etmeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüş ardından indirim beklentisine girilen mazot ve benzin fiyatı için bugünkü sorgulamalar başladı. Ancak dünya genelinde grafik hareketli ilerliyor. Günün en önemli soruları arasında '1 Mayıs bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı?' gibi ifadeler yer alıyor. Araç sahiplerinin merak ettiği 'benzine zam geldi mi, indirim var mı?' soruları bugün de yanıt buldu. Peki, 1 Mayıs bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İzmir, Ankara ve İstanbul'da 1 litre benzin ne kadar, kaç TL? İşte, akaryakıt fiyatları son durum...