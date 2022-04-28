Haberler Yaşam Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

Giriş Tarihi: 28.04.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 08:07

Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

Benzin fiyatı son dakika haberleri araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol düşüşü benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisini doğururken 'benzin fiyatı düştü mü, yükseldi mi' soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin indirimi ardından her günün gündeminde '28 Nisan 2022 bugün 1 Litre motorin, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim ya da zam var mı?' soruları var. Peki, güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı son durum nedir? İşte akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleriyle 28 Nisan bugün benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir…