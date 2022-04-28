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Haberler Yaşam Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 08:07

Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

Benzin fiyatı son dakika haberleri araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol düşüşü benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisini doğururken 'benzin fiyatı düştü mü, yükseldi mi' soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin indirimi ardından her günün gündeminde '28 Nisan 2022 bugün 1 Litre motorin, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim ya da zam var mı?' soruları var. Peki, güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı son durum nedir? İşte akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleriyle 28 Nisan bugün benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir…

Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

Motorin ve benzin fiyatları güncel son durum araç sahiplerinin arama geçmişine eklenirken bugün sabah saatleri itibarıyla akaryakıt zam ve indirim haberleri yakın mercek altına alındı. Benzinin litre grafik üzerinde inişli çıkışlı bir oranda seyrederken son dakika LPG, benzin ve mazot fiyatı güncel rakamları ilgiyle takip ediliyor. Brent petrol düşüşüyle indirim beklentisine giren benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir rakamları değişkenlik gösteriyor. Peki, 28 Nisan 2022 bugün 1 Litre motorin, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları son dakika…

Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

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İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

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Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

Benzin fiyatı, motorin, LPG, mazot fiyatları son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI ZAM - İNDİRİM HABERLERİ

104 doların altını gören brent petrol fiyatı ile motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Henüz rakamlara yansımayan beklentinin gerçekleşme olasılığı hala canlı.

28 Nisan 2022 sabahında akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı.

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