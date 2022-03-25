Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri
Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 09:19

Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Dünya gündeminde yer alan Rusya Ukrayna savaşı ve diplomatik görüşmeler ardından etkilenen brent petrol fiyatı motorin ve benzin fiyatı üzerinde etkili oluyor. Bir süredir inişli çıkışlı seyreden benzin fiyatları ardından vatandaşlar "Mazot, motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, 1 litre benzin ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ülke merkezlerinde; Ankara, İzmir, İstanbul'da 1 litre benzin ne kadar oldu, yeni zam var mı, benzin fiyatları düşecek mi?

Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri

Son dönemde ardı ardına gelen zamların ardından vatandaşların merakla beklediği "benzin fiyatları düşecek mi" sorusu geçtiğimiz günlerde yapılan indirimle yanıt bulmuştu. Dünya basınını meşgul eden ve piyasaları etkileyen Rusya Ukrayna savaşı konusunda NATO zirvesi ardından diplomatik çözümler oluşturularak benzin fiyatı konusunda yeni indirimler bekleniyor. Peki, Mazot, motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, 1 litre benzin ne kadar? İşte detaylar…

Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70

Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 118-120 dolardan işlem görüyor.

Dün 115 dolara gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118 dolar seviyesinde tamamladı.

Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırılmış ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekilmişti. Düşüş yaşayan brent petrol ardından benzin fiyatında indirim bekleniyor.

SON DAKİKA