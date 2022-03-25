Haberler Yaşam Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri

Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 09:19

Benzin fiyatı güncel rakamlar 25 Mart 2022: Bugün benzin ve motorin fiyatları düşecek mi, yeni zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta son dakika gelişmeleri

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Dünya gündeminde yer alan Rusya Ukrayna savaşı ve diplomatik görüşmeler ardından etkilenen brent petrol fiyatı motorin ve benzin fiyatı üzerinde etkili oluyor. Bir süredir inişli çıkışlı seyreden benzin fiyatları ardından vatandaşlar "Mazot, motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, 1 litre benzin ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ülke merkezlerinde; Ankara, İzmir, İstanbul'da 1 litre benzin ne kadar oldu, yeni zam var mı, benzin fiyatları düşecek mi?