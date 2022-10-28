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Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 07:12

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 28 Ekim 2022: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş indirim gelmişti. Bu noktada sürücüler, akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim veya zam gelip gelmediğini öğrenmek için bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı, indirim gelecek mi? İşte, 28 Ekim 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları…