Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş indirim gelmişti. Bu noktada sürücüler, akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim veya zam gelip gelmediğini öğrenmek için bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı, indirim gelecek mi? İşte, 28 Ekim 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları…