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Haberler Yaşam BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 28 Ekim 2022: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel akaryakıt fiyatları 
Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 07:12

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 28 Ekim 2022: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş indirim gelmişti. Bu noktada sürücüler, akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim veya zam gelip gelmediğini öğrenmek için bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı, indirim gelecek mi? İşte, 28 Ekim 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 28 Ekim 2022: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile araç sahiplerinin en sık araştırdığı ko9nuların başında geliyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalı seyir, dünya genelinde motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerindeki inişli çıkışlı etkisini sürdürüyor. Durum böyleyken araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Peki, Bugün benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 28 Ekim 2022: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI?

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor.

23 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.

Benzin fiyatlarında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.

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BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 28 Ekim 2022: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 28 Ekim 2022 Cuma İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi...

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 28 Ekim 2022: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel akaryakıt fiyatları

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,50 TL

Benzin fiyatı: 20,79 TL

LPG fiyatı: 10,25

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI 28 Ekim 2022: Bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,38 TL

Benzin fiyatı: 20,64 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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