Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

AB TUŞA BASTI: EN ETKİLİ 'PETROL AMBARGOSU' GELİYOR

AB ülkeleri Ukrayna'dan gelen sivil infaz görüntüleri ardından petrol başta olmak üzere Rus ekonomisini hedef alan yaptırım paketini gündemine aldı. Adının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi petrol ambargosunu önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.

Yetkililer şubat ayında başlayan Ukrayna'nın işgalinden bu yana petrol ambargosunun AB'nin Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketindeki en büyük ve en önemli yeni adım olacağını vurguladı.

Yaptırım kararında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a yönelik kısıtlamalar da olacak.

Eurasia Group Avrupa Genel Müdürü Mujtaba Rahma "Petrol ambargosundan daha önemli olan, Avrupa'nın birleştiğinin işareti olmasıdır" ifadelerini kullandı. Rahma ani bir kesintinin Rusya için daha etkili olacağını ancak Avrupa için çok maliyetli olacağını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta Almanya Ekonomi Bakanı Rusya'ya petrol ambargosu için hazır olduklarını belirterek AB ülkelerinin petrol alımını durdurmasının önünü açtı. Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Nisan ayı başlarında, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazını satın almayı bırakması halinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları "bir veya iki ay içinde" durduracağını öne sürmüştü.