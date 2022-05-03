Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

Piyasaları yakından takip edenler benzin fiyatı son dakika gelişmelerini de gündeminde tutuyor. Bayram tatili için seyahat eden vatandaşlar istasyon duraklarına girmeden önce 3 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen benzin fiyatı 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibarıyla 1 lira 33 kuruş oldu. İşte Motorin ve benzin fiyatları güncel 3 Mayıs 2022