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Haberler Yaşam Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 07:44

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

Piyasaları yakından takip edenler benzin fiyatı son dakika gelişmelerini de gündeminde tutuyor. Bayram tatili için seyahat eden vatandaşlar istasyon duraklarına girmeden önce 3 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen benzin fiyatı 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibarıyla 1 lira 33 kuruş oldu. İşte Motorin ve benzin fiyatları güncel 3 Mayıs 2022

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

Brent petroldeki anlık değişim benzin fiyatları son dakika hareketliliği yaşatıyor. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor. Fed'in faiz arttırımı beklentileriyle hareketlenmeye devam ederken 3 Mayıs 2022 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

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Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 3 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı?

AB TUŞA BASTI: EN ETKİLİ 'PETROL AMBARGOSU' GELİYOR

AB ülkeleri Ukrayna'dan gelen sivil infaz görüntüleri ardından petrol başta olmak üzere Rus ekonomisini hedef alan yaptırım paketini gündemine aldı. Adının açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi petrol ambargosunu önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.

Yetkililer şubat ayında başlayan Ukrayna'nın işgalinden bu yana petrol ambargosunun AB'nin Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketindeki en büyük ve en önemli yeni adım olacağını vurguladı.

Yaptırım kararında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a yönelik kısıtlamalar da olacak.

Eurasia Group Avrupa Genel Müdürü Mujtaba Rahma "Petrol ambargosundan daha önemli olan, Avrupa'nın birleştiğinin işareti olmasıdır" ifadelerini kullandı. Rahma ani bir kesintinin Rusya için daha etkili olacağını ancak Avrupa için çok maliyetli olacağını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta Almanya Ekonomi Bakanı Rusya'ya petrol ambargosu için hazır olduklarını belirterek AB ülkelerinin petrol alımını durdurmasının önünü açtı. Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Nisan ayı başlarında, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazını satın almayı bırakması halinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları "bir veya iki ay içinde" durduracağını öne sürmüştü.

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