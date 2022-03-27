Haberler Yaşam BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:17

BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle bir süredir zam ve indirim haberleriyle gündeme geliyor. Bilindiği üzere yaşanan savaş durumu Brent petrol fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Araç sahipleri gün içinde benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine zam veya indirim geldi mi gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, 27 Mart 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı, güncel ve anlık benzin – motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ve akaryakıt fiyatlarında son durum...