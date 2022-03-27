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Haberler Yaşam BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:17

BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle bir süredir zam ve indirim haberleriyle gündeme geliyor. Bilindiği üzere yaşanan savaş durumu Brent petrol fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Araç sahipleri gün içinde benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine zam veya indirim geldi mi gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, 27 Mart 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı, güncel ve anlık benzin – motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ve akaryakıt fiyatlarında son durum...

BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri… Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle, 139 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrol, uluslararası piyasada şu sıra, 119 dolar civarından işlem görüyor. Bu durum tüm dünyadaki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Araç sahipleri hemen her gün, akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine zam geldi mi sorularına yanıt arıyor. Peki, benzine zam geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BRENT PETROL 120 DOLAR SINIRINDA: RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ODAKLI SEYİR SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı`na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 119,44 dolardan işlem görüyor.

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BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70

BENZİN FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE | 27 Mart 2022 bugün akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

KAZAKİSTAN PETROL İHRACATININ DURMASI ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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