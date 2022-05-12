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Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 06:39

Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol piyasasındaki dalgalanma ile beraber benzin motorin fiyatı da zam haberleri ile gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz gün benzine 78 kuruş tutarında zam gelirken öte yandan güncel rakamlar merak konusu haline geldi. Bu noktada "12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle Ukrayna Rusya arasındaki savaş, tüm piyasaları olduğu gibi petrol piyasasında da rekor üstüne rekor kırılmasına neden olmuştu. Son verilere göre; İstanbul benzin fiyatı 21,13 TL iken motorin fiyatı ise 22,04 TL olarak satılıyor.

Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir ve il il benzin, motorin fiyatı zam ve indirim haberleriyle gündeme taşınıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine geçtiğimiz gün zam geldiği duyurulmuştu. Böylece; Benzinin litre fiyatı 78 kuruş artış gösterdi. Özellikle araç sahipleri "12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına gün içinde yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatı son durum...

Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATI SON DURUM

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

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Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Benzin: 21,12 TL

Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 21,23 TL

Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: : 21,21 TL

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