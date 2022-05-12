Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 12.05.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 06:39

Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasasının etkisinde! 12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzinin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol piyasasındaki dalgalanma ile beraber benzin motorin fiyatı da zam haberleri ile gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz gün benzine 78 kuruş tutarında zam gelirken öte yandan güncel rakamlar merak konusu haline geldi. Bu noktada "12 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle Ukrayna Rusya arasındaki savaş, tüm piyasaları olduğu gibi petrol piyasasında da rekor üstüne rekor kırılmasına neden olmuştu. Son verilere göre; İstanbul benzin fiyatı 21,13 TL iken motorin fiyatı ise 22,04 TL olarak satılıyor.