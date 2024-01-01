İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!

"TESLİM OLMAYI REDDEDİYORUZ"

Esra Albayrak ise "Biz çocukları sistematik biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz" sözlerine yer vermişti.