Haberler
Yaşam
İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:23
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan dünyaya mesaj verildi. Sabah namazı sonrası yaklaşık 250 bin kişi, 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Büyük yürüyüş için günler öncesinden çağrı yapan; Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak da Galata Köprüsü'ndeydi…