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Haberler Yaşam İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:23

İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan dünyaya mesaj verildi. Sabah namazı sonrası yaklaşık 250 bin kişi, 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Büyük yürüyüş için günler öncesinden çağrı yapan; Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak da Galata Köprüsü'ndeydi…

İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, sınır ötesinde görev yaparken şehit düşen Kahraman Mehmetçiklerimiz ile İsrail'in insanlık dışı soykırımına maruz kalan Filistinliler için önemli bir çağrıda bulunmuştu.

İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!

Berat Albayrak ve Esra Albayrak, zulme karşı dik duruşu tüm dünyaya göstermek için herkesi bu sabah Galata Köprüsü'nde yapılan tarihi yürüyüşe davet etmişti.

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İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!

"MEHMETÇİKLERİMİZİN ACISININ HÜZNÜNÜ YAŞIYORUZ"
Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz.

İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!

Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdaafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz" demişti.

İstanbul’dan dünyaya mesaj: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için Galata’da!

"TESLİM OLMAYI REDDEDİYORUZ"
Esra Albayrak ise "Biz çocukları sistematik biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz" sözlerine yer vermişti.

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