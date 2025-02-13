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Haberler Yaşam BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:09

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!

Berat Kandili, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, affın ve bereketin kapılarının aralandığı özel bir zaman dilimidir. 13 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili'nde, sevdiklerinize en güzel dilekleri iletmek için anlamlı, dualı ve resimli kandil mesajları büyük bir önem taşır. Bu kutlu günü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler içi en güzel "Hayırlı Kandiller" ve "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları yayınlandı. İşte, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, dualarla süslenmiş, kısa, anlamlı ve en güzel Berat Kandili mesajları...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!

Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte, bu mübarek geceye özel en güzel mesajlar ve anlamlı sözler yoğun ilgi görüyor. Sevdiklerini mutlu etmek ve bu manevi atmosferi paylaşmak isteyenler için dualı, ayetli, resimli ve anlamlı Kandil mesajları ve sözleri bir araya getirildi. İşte 2025 yılına özel en güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!

KISA VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

  • Berat Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin.
  • Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
  • Rabbim gönlünüzdeki tüm hayırlı duaları kabul etsin. Hayırlı kandiller!
  • Günahlarımızdan arınmamıza vesile olan bu mübarek gece, tüm İslam âlemine hayırlar getirsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun!
  • Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı kandiller dilerim.
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BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!

UZUN VE DUYGUSAL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

  • Berat Kandili, affın, bağışlanmanın ve ilahi rahmetin gecesidir. Dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur dolması dileğiyle mübarek kandilinizi kutlarım.
  • Bu mübarek gecede, Rabbim günahlarımızı affetsin, kalplerimize huzur, evlerimize bereket nasip etsin. Sevdiklerinizle birlikte nice kandillere ulaşmanız dileğiyle… Hayırlı kandiller!
  • Gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği bu kutlu gecede, Rabbim hepimize sağlık, huzur ve mutluluk versin. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
  • Rabbim, bu mübarek gecede bizleri affına mazhar eylesin, dualarımızı kabul eylesin. Kalbiniz huzur, eviniz bereket dolsun. Hayırlı kandiller!
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!

DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

  • "Allah'ım! Bizleri affına mazhar eyle, günahlarımızı bağışla, kalplerimizi nurunla doldur. Berat Kandilimizi hayırlara vesile kıl. Âmin."
  • "Ey Rabbim! Bizleri affettiğin, rahmetinle kuşattığın kulların arasına al. Dualarımızı kabul buyur. Berat Kandilimiz mübarek olsun."
  • "Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Berat Kandilimiz hayırlara vesile olsun."
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!

KISA VE ETKİLEYİCİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

  • Bu mübarek gecede gönüller huzur, dualar kabul olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
  • Allah'ın rahmeti, bereketi ve affı üzerimize olsun. Hayırlı kandiller!
  • Dua kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede dualarda buluşmak dileğiyle…
  • Rabbim, dualarınızı kabul ve günahlarınızı affetsin. Hayırlı kandiller!
  • Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah, kalbinizi imanla, evinizi huzurla doldursun.
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