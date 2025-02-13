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BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
08:09
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025 GALERİSİ: Dualı, anlamlı, ayetli, yeni, uzun-kısa Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Berat Kandili, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, affın ve bereketin kapılarının aralandığı özel bir zaman dilimidir. 13 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili'nde, sevdiklerinize en güzel dilekleri iletmek için anlamlı, dualı ve resimli kandil mesajları büyük bir önem taşır. Bu kutlu günü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler içi en güzel "Hayırlı Kandiller" ve "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları yayınlandı. İşte, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, dualarla süslenmiş, kısa, anlamlı ve en güzel Berat Kandili mesajları...