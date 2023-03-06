Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu? İşte, Berat Kandili'nin anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:39

Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu? İşte, Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili geldi çattı. Mübarek gece, rahmet gecesi gibi anlamlara gelen Berat Kandili'nin önemi ve anlamı dinimizde hayli geniş yer tutar. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semalarına topyekün indirildiği bu kıymetli gecenin önemi, Berat Kandili nedir, Berat gecesinde ne olmuştur gibi sorularla incelenmektedir. Dinimizde büyük ehemmiyet gösterilen kandil gecelerinde dua ve dilek kapıları sonuna kadar aralanmakta, bu gecelerde tövbe ve istiğfar etmek her zamankinden daha büyük önem kazanmaktadır. İşte, Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve bu gecede yaşanan hadiseler…

Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu? İşte, Berat Kandili’nin anlamı ve önemi

Berat Kandili; Şaban ayının yarısını temsil eden, bu ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gecede idrak edilen kıymetli bir gündür. Bereketi ve feyzi bol olan Berat Kandili gecesinde ibadet etmek, Allah'ı anmak, tövbe ve istiğfarda bulunmak hayli önemlidir. Bu noktada Berat gecesinin önemi ve anlamının iman eden herkesçe bilinmesi, bu bereketli gece vesilesiyle Yüce Allah'a kulluğumuzun gereği yerine getirilmesi tavsiye edilir. Berat Kandili nedir, Berat gecesinde ne olmuştur soruları Diyanet'in ve İslam alimlerinin açıklamalarıyla yanıt buldu. İşte Berat Kandili'nin önemi ve anlamı.

Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu? İşte, Berat Kandili’nin anlamı ve önemi

Berat Kandili Nedir?

Berat Kandili, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesidir. Diyanet'in ifadesine göre rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir. İslam alemi için af dileme, günahlardan arınma gecesi olarak bilinen Berat Kandili Müslümanlar için bolca dua edilip ibadet yapılan kıymetli bir gündür.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu? İşte, Berat Kandili’nin anlamı ve önemi

Berat Kandili'nde Ne Olmuştur?

İslam aleminin rahmet dolu gecelerinden biri olan Berat gecesi, insanlığa gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an'ı Kerim'in Allah'ın Resul'üne tamamen indirildiği gecedir. Bu olaya "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber Efendimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Bu olaya da "tenzîl" denir.

Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu? İşte, Berat Kandili’nin anlamı ve önemi

Berat Kandili'nin Önemi Ve Anlamı

Ramazan ayı gelmeden önceki mübarek gecelerden biri olan Berat gecesini af dileyip bolca Allah'a dua etmemizin önemini anlatan Peygamber Efendimiz bu şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Zira Allah Teala, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eden

- Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?

- Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?

- Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?

- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder."'9'

Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu? İşte, Berat Kandili’nin anlamı ve önemi

Hz. Peygamber (a.s.), bu gecede tövbe edip bağışlanma dileyen müminlerin sayısının çokluğunu bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:

''Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar." (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

SON DAKİKA