Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Berat Kandili'nde istiğfar (estağfirullah) nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:01

Berat Kandili'nde istiğfar (estağfirullah) nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat kandili olarak adlandırılır. Müslüman alemi için önemli olan bu gecede namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak, oruç tutmak ve tesbih çekmek önemli ibadetler arasında yer alır. Kandil gecesi 100 istiğfar (estağfirullah) çekmek de bu ibadetler arasında önemli bir yer alır. Peki, Berat Kandili'nde istiğfar nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!

Berat Kandili’nde istiğfar estağfirullah nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!

Estağfirullah" kelimesi, Arapça kökenlidir ve "Allah'tan bağışlanma diliyorum" anlamına gelir. Berat gecesi'de müslümanların Allah'tan bağışlanmayı dilediği önemli gecelerden birisidir. 100 kez "Estağfirullah" çekmek Allah'tan bağışlanma dilemenin en samimi halidir. Peki, Berat Kandili'nde istiğfar (estağfirullah) nasıl çekilir, anlamı ve fazilet nedir?

Berat Kandili’nde istiğfar estağfirullah nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!

BERAT GECESİ KANDİLİNDE 100 İSTİĞFAR ÇEKİLİR Mİ?

İstiğfar, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olup, Allah'tan bağışlanma dilemek anlamına gelir. Berat Kandilinde 100 istiğfar çekmek büyük sevap kazandıracak ibadetler arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berat Kandili’nde istiğfar estağfirullah nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!

Kandil günleri 100 defa "Estağfirullah" zikrini çekmek, mübarek günler vesilesiyle Müslümanlar tarafından tercih ediliyor. Ancak burada sayıya takılmaksızın, samimiyetle ve kalpten yapılan her istiğfarın kıymetli olduğunu bilmek gerekir. 100 sayısının Berat Kandili gecesine ait özel bir fazileti olmamakla beraber, bu sayıda istiğfar çekmek, kalbin arınmasına ve manevi bir huzur bulmaya yardımcı olur.

Berat Kandili’nde istiğfar estağfirullah nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!

BERAT KANDİLİ'NDE 100 İSTİĞFAR NASIL ÇEKİLİR VE OKUNUR?

Berat Kandili'nde 100 istiğfar çekmek oldukça kolaydır ve özel bir düzenleme gerektirmez. Ancak, bu zikri çekerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İşte adım adım 100 istiğfar çekmenin yöntemi:

  • Niyet Edin
  • Sessiz ve Huşu İçinde Bir Ortam Seçin
  • Her Seferinde Kalpten Söyleyin
  • 100 Kez Tekrar Edin
Berat Kandili’nde istiğfar estağfirullah nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!

100 İSTİĞFAR İÇİN ŞU İFADEYİ KULLANABİLİRSİNİZ:

"Estağfirullah el-Azîm, el-Lezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayyü'l-Kayyûme ve etûbü ileyh."

Bu ifade, daha kapsamlı bir istiğfar duasıdır ve "Büyük olan Allah'tan bağışlanma dilerim; ondan başka ilah yoktur. O, Hayy ve Kayyum'dur (her şeyi ayakta tutan). O'na tövbe ederim." anlamına gelir.

SON DAKİKA