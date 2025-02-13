Berat Kandili'nde istiğfar (estağfirullah) nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!

Kandil günleri 100 defa "Estağfirullah" zikrini çekmek, mübarek günler vesilesiyle Müslümanlar tarafından tercih ediliyor. Ancak burada sayıya takılmaksızın, samimiyetle ve kalpten yapılan her istiğfarın kıymetli olduğunu bilmek gerekir. 100 sayısının Berat Kandili gecesine ait özel bir fazileti olmamakla beraber, bu sayıda istiğfar çekmek, kalbin arınmasına ve manevi bir huzur bulmaya yardımcı olur.