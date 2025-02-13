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Berat Kandili'nde istiğfar (estağfirullah) nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
14:01
Berat Kandili'nde istiğfar (estağfirullah) nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat kandili olarak adlandırılır. Müslüman alemi için önemli olan bu gecede namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak, oruç tutmak ve tesbih çekmek önemli ibadetler arasında yer alır. Kandil gecesi 100 istiğfar (estağfirullah) çekmek de bu ibadetler arasında önemli bir yer alır. Peki, Berat Kandili'nde istiğfar nasıl çekilir? İşte, Kandil gecesi 100 İstiğfarın fazileti!