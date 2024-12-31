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Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:30
Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?
O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla izleyenleri ekran başına kilitlerken, aynı zamanda birbirinden ünlü konuklarıyla da ilgi çekiyor. Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti de bu yılın merak edilenleri arasında. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren çift hakkında "Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi?" soruları yanıt arıyor.