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Haberler Yaşam Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:30

Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla izleyenleri ekran başına kilitlerken, aynı zamanda birbirinden ünlü konuklarıyla da ilgi çekiyor. Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti de bu yılın merak edilenleri arasında. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren çift hakkında "Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi?" soruları yanıt arıyor.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?

Beril Pozam ve Ersin Arıcı O Ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla yeniden gündeme geldi. Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı hakkında kimdir soruları yanıt arıyor. Peki, Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi, ne zaman evlendiler?

Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?

BERİL POZAM KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu olan Beril Pozam aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan Pozam, asıl çıkışını Yalı Çapkını dizisiyle yaptı.

2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge'si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır.

Beril Pozam, 2020 yılında Akrep, 2021'de Ada Masalı, 2022'de Baba, Yalı Çapkını dizilerinin kadrosunda yer aldı

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Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?

ERSİN ARICI KİMDİR?

Ersin Arıcı 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da yaşamaya başladığı dönemde amatör olarak oyunculuk ile ilgilenen Ersin Arıcı, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim gördü. Daha sonra Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile de Karakterin Monologu Atölyelerinde çalıştı.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?

BERİL POZAM VE ERSİN ARICI EVLİ Mİ, NE ZAMAN EVLENDİ?

Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı 20 Ağustos'ta evlendi.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı kimdir, evliler mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı ne zaman evlendi?
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