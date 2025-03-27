Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!

BERKİN USTA KİMDİR?

Alp disiplini kayakçısı Berkin Usta 29 Mayıs 2000 Bursa doğumlu. Kayak sporuna henüz iki buçuk yaşındayken başlayan milli kayakçı İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik okudu.