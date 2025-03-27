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Haberler Yaşam Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 11:53

Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciasının acısı sürerken Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'den bir yangın haberi daha geldi. O yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin milli kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden genç yeteneğin babası da yangında vefat etti. Peki; Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!

Milli Kayakçı Berkin Usta'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Aynı yangında babası Yahya Usta hayatını kaybederken yangından etkilenen anne Fikriye Usta'da hastaneye kaldırıldı. 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu başarıları ile anılıyor. Peki; Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!

BERKİN USTA KİMDİR?

Alp disiplini kayakçısı Berkin Usta 29 Mayıs 2000 Bursa doğumlu. Kayak sporuna henüz iki buçuk yaşındayken başlayan milli kayakçı İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik okudu.

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Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!

2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde büyük slalom branşında yarıştı.

2022 Pekin , Çin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.

Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!

Berkin Usta'nın babası Yahya Usta da profesyonel kayakçıydı. Bir röportajında babasını örnek aldığını söyleyen milli sporcu ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer almıştı.

Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!