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Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
11:53
Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Milli Kayakçı Berkin Usta yangında hayatını kaybetti!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciasının acısı sürerken Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'den bir yangın haberi daha geldi. O yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin milli kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden genç yeteneğin babası da yangında vefat etti. Peki; Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?