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Beşiktaş cinayetinde tetikçiden şok itiraflar: Emri veren Casperlar ismini kullanıyordu!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
08:35
Beşiktaş cinayetinde tetikçiden şok itiraflar: Emri veren Casperlar ismini kullanıyordu!
İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Kadir N. ifadesiyle adeta suç ağını deşifre etti. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde sabıkası olmadığı ortaya çıkan N., cinayeti işlediğini itiraf etti. Edirne'den yurt dışına firar etmek üzereyken yakalanan ve 50 bin euro karşılığında cinayeti işlediğini kabul eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadir N. ifadesinde kendisini cinayete azmettiren kişilerin isimlerini ve kod adlarını güvenlik birimleriyle paylaştı.