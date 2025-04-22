Beşiktaş cinayetinde tetikçiden şok itiraflar: Emri veren Casperlar ismini kullanıyordu!

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Kadir N. ifadesine SABAH ulaştı. Kadir N., savcılık ifadesinde tetikçilik teklifinin Arda A. adlı bir şahıs tarafından yapıldığını ve olaydan sonra kendisine yurt dışına kaçması için yardım edileceğinin söylendiğini beyan etti. Ailesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarında mücadele ettiğini, bir dönem tekstil atölyelerinde çalıştığını belirten N., geçtiğimiz günlerde Kocaeli Darıca'dan İstanbul'a getirildiğini, burada A. ve diğer şüphelilerle tanıştırıldığını söyledi.