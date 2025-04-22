Beşiktaş'ta saldırgan, eşiyle kafede oturan kişiyi silahla vurup öldürdü! O anlar kamerada | Video 22.04.2025 | 11:37 Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Şire (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen Şire ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Kadir N. (22) ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Kadir N. ifadesiyle adeta suç ağını deşifre etti. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde sabıkası olmadığı ortaya çıkan N., cinayeti işlediğini itiraf etti. Edirne'den yurt dışına firar etmek üzereyken yakalanan ve 50 bin euro karşılığında cinayeti işlediğini kabul eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadir N. ifadesinde kendisini cinayete azmettiren kişilerin isimlerini ve kod adlarını güvenlik birimleriyle paylaştı.