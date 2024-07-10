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Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
23:10
Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi
Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları siyah beyazlı taraftarın gündeminde. 2024-2025 Süper Lig sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal,,hazırlık maçına çıkıyor. Canlı yayını takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı canlı yayın bilgileri...