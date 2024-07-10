Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Süper Lig sezonunda iddialı takımlar arasında yer alan siyah beyazlılar hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Van Bronckhorst yönetimindeki takım hazırlık maçına çıkıyor. Peki; Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta?