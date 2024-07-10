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Haberler Yaşam Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 23:10

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları siyah beyazlı taraftarın gündeminde. 2024-2025 Süper Lig sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal,,hazırlık maçına çıkıyor. Canlı yayını takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı canlı yayın bilgileri...

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Süper Lig sezonunda iddialı takımlar arasında yer alan siyah beyazlılar hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Van Bronckhorst yönetimindeki takım hazırlık maçına çıkıyor. Peki; Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın hazırlık maçı 13 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Lendava Stadı'nda oynanacak heyecanlı mücadele saat 18.30'da başlayacak.

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Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş hazırlık maçının yayıncı kuruluşu henüz belli değil.

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı canlı yayın bilgisi
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