Haberler
Yaşam
Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Beşiktaş Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
13:54
Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Beşiktaş Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında karşı karşıya gelecek iki takımından Fenerbahçe Beko avantajlı konumda. İlk iki maçı kazanan sarı lacivertliler Beşiktaş Emlakjet karşısında bir galibiyet daha alırsa adını finale yazdıracak. Peki; Beşiktaş Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair detaylar...