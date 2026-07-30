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Haberler Galeri Yaşam Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!
Giriş Tarihi: 30.07.2026 22:06 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 22:09

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!

Midtjylland engelini 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibiyle eşleşti. Futbolseverlerin merakla aradığı Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak sorusunun takvimi netleşti. Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa'da gruplara kalma yolunda kritik virajı dönmek için sahne alıyor.

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Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!

Siyah-beyazlı camiada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, UEFA tarafından duyurulan maç takvimi futbol tutkunlarıyla paylaşıldı. İlk karşılaşma deplasmanda oynanırken, rövanş mücadelesi İstanbul'daki taraftarların önüne taşınacak. Teknik heyetin stratejik planlamaları ve takımın son form durumu merak konusu.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın güçlü rakibi Midtjylland'ı turnuva dışına iterek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile eşleşti. Futbol takvimine göre UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu kapsamda büyük bir heyecana sahne olması beklenen eşleşmede ilk maç 6 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.

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Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!

Turun kaderini belirleyecek rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos 2026 tarihinde futbolseverlerin karşısına çıkacak. Müsabakaların başlama saatleri ve yayıncı kuruluş detayları UEFA'nın resmi programına paralel olarak netleşiyor.

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Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!

Beşiktaş Kralove engelini aşması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına (veya bir sonraki play-off turuna) kalabilmek için son viraja girecek. Kulübün bu sezonki temel hedefi, Avrupa'da kalıcı başarılara imza atmak ve adını doğrudan ana tablolara yazdırmak.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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