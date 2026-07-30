Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın güçlü rakibi Midtjylland'ı turnuva dışına iterek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile eşleşti. Futbol takvimine göre UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu kapsamda büyük bir heyecana sahne olması beklenen eşleşmede ilk maç 6 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.