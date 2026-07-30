Haberler
Galeri
Yaşam
Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!
Giriş Tarihi: 30.07.2026 22:06
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 22:09
Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda!
Midtjylland engelini 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibiyle eşleşti. Futbolseverlerin merakla aradığı Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman oynanacak sorusunun takvimi netleşti. Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa'da gruplara kalma yolunda kritik virajı dönmek için sahne alıyor.