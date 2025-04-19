Beşiktaş’ın göbeğinde korkunç saldırı: Eşinin yanında ensesinden vuruldu!

Olay, 15 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada eşiyle birlikte masada oturan Cengiz Ş. sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu bir saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti.