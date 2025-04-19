Haberler
Yaşam
Beşiktaş'ın göbeğinde korkunç saldırı: Eşinin yanında ensesinden vuruldu!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
10:23
Beşiktaş'ın göbeğinde korkunç saldırı: Eşinin yanında ensesinden vuruldu!
İstanbul Beşiktaş Çarşı'da bir kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu bir kişi tarafından eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam ağır şekilde yaralanırken, saldırgan Kadir N. (22) ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.