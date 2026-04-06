Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın; 15 lüks araç yandı
Giriş Tarihi: 06.04.2026 08:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2026 09:18

İstanbul Beşiktaş'ta, bir araç kiralama şirketinin önünde park halinde bulunan otomobiller 2 kişi tarafından benzin dökülüp ateşe verildi. Çıkan yangında 15 araç zarar görürken olayın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan iş yeri sahibi S.K. ile alacak verecek husumeti olan kişilerce yapıldığı değerlendiriliyor. Beşiktaş polisi kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK
Yangın, saat 04.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda bulunan araç kiralama şirketinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan araç kiralama şirketinin önünde park halinde bulunan otomobillerin yanına gelen 2 şüpheli ellerindeki yanıcı maddeleri araçların üzerine döküp ateş verdi.

Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki diğer 14 lüks araca da sıçrayarak büyüdü. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlardan yükselen alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 15 otomobil büyük çapta hasar gördü.

ALACAK VERECEK HUSUMETLERİ VARMIŞ

Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı ilk çalışmalarda işyeri sahibi olan S.K.'nın villasına da aynı gece silahla ateş edildiği belirlendi.

Aralarında, görevli memura hakaret hakaret ve mukavemet suçlarınından kaydı bulunan S.K.'nın onlarca ayrı suç dosyasının olduğu ortaya çıktı.

S.K.'nın alacak verecek meselesinden dolayı husumet yaşadığı kişilerce işyerinin kundaklandığı ve ikametine ateş açıldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

