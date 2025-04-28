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Haberler Yaşam Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:39

Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...

İstanbul Beşiktaş'ta, Türkali Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Yaklaşık 1 ay önce kiralık bir daireye giren emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27), dairede asılmış halde bulundu. Cesedinin çürümeye başladığı belirlenen Karakurt'un ölümü, gizemini koruyor.

Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...

Dün akşam saat 19.00 sularında Türkali Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşanan olay, bölge sakinlerini şoke etti. Edinilen bilgilere göre, emlakçı Muhammed Tarık A.'nın yanında çalışan Muhammet Yahya Karakurt, yaklaşık 1 ay önce Melek I. adlı ev sahibinden kiralık dairenin anahtarını alarak daireye gitti.

Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...

O TARİHTEN SONRA KARAKURT'TAN HABER ALINAMADI

Ev sahibi Melek I., dün daireyi yeni bir kiracıya göstermek için yedek anahtarla kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine şüphelenen Melek I., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Polis, dairenin bir odasında Karakurt'un cansız bedenini asılmış halde buldu. Cesedin çürümeye başladığı ve yaklaşık 1 ay önce ölümün gerçekleştiği tahmin ediliyor.

27 yaşındaki emlakçı çalışanı ölü bulundu; 1 ay önce öldüğü ortaya çıktı | Video

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Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...

POLİS SORUŞTURMASI VE AİLEYLE GÖRÜŞME

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, dairede detaylı bir inceleme yaptı. Karakurt'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis, Karakurt'un ailesiyle yaptığı görüşmede, genç adamdan yaklaşık 1 ay boyunca haber alamadıklarını, ancak kayıp başvurusu yapmadıklarını öğrendi. Ayrıca, Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine ulaşıldı.
Soruşturma Derinleşiyor:

Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...

Polis ekipleri, Karakurt'un ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor. Olay yerinde bulunan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu, ölümün kesin nedenini ortaya çıkaracak.

Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...

BÖLGE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Türkali Mahallesi sakinleri, yaşanan olay nedeniyle büyük bir şok içinde. Mahallede daha önce benzer bir olayın yaşanmadığını belirten vatandaşlar, "Böyle bir şeyin burada olması hepimizi üzdü. Umarız gerçekler bir an önce ortaya çıkar" dedi.