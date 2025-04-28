Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...

O TARİHTEN SONRA KARAKURT'TAN HABER ALINAMADI



Ev sahibi Melek I., dün daireyi yeni bir kiracıya göstermek için yedek anahtarla kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine şüphelenen Melek I., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Polis, dairenin bir odasında Karakurt'un cansız bedenini asılmış halde buldu. Cesedin çürümeye başladığı ve yaklaşık 1 ay önce ölümün gerçekleştiği tahmin ediliyor.

27 yaşındaki emlakçı çalışanı ölü bulundu; 1 ay önce öldüğü ortaya çıktı | Video