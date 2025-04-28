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Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
10:39
Beşiktaş’ta şok olay: Emlakçı çalışanı kiralık dairede ölü bulundu! Meğer 1 ay önce...
İstanbul Beşiktaş'ta, Türkali Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Yaklaşık 1 ay önce kiralık bir daireye giren emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27), dairede asılmış halde bulundu. Cesedinin çürümeye başladığı belirlenen Karakurt'un ölümü, gizemini koruyor.