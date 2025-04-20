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Beşiktaş'taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
12:45
Beşiktaş'taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...
İstanbul Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Şire (44), kapüşonlu bir saldırgan tarafından eşinin gözleri önünde ensesinden vurularak öldürüldü. Tetikçi olduğu ortaya çıkan Kadir N. (22), Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sorgusunda her şeyi itiraf etti. Meğer...