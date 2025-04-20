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Haberler Yaşam Beşiktaş'taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:45

Beşiktaş'taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Şire (44), kapüşonlu bir saldırgan tarafından eşinin gözleri önünde ensesinden vurularak öldürüldü. Tetikçi olduğu ortaya çıkan Kadir N. (22), Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sorgusunda her şeyi itiraf etti. Meğer...

DHA
Beşiktaş’taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...

Olay, 15 Nisan 2025 Salı günü saat 23.30 sıralarında Beşiktaş'ın Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir kafeteryada eşiyle sohbet eden Cengiz Şire, arkasından yaklaşan kapüşonlu bir saldırgan tarafından ensesine sıkılan tek kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şire'yi hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beşiktaş’taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Saldırı anı, kafeteryanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu saldırganın Şire'ye yaklaşarak silahını ateşlediği ve ardından hızla kaçtığı görülüyor. Cengiz Şire'nin eşi, dehşet anlarında şoka girerken, çevredekiler panik içinde kaçıştı.

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Beşiktaş’taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...

TETİKÇİ EDİRNE'DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Saldırganın olay sonrası birkaç araç değiştirerek Kağıthane'ye gittiği belirlendi. Kimliği tespit edilen Kadir N. (22), Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Suç kaydı bulunmayan Kadir N., ilk sorgusunda tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti.

Beşiktaş’taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...

CİNAYETİN AZMETTİRİCİLERİ ARANIYOR

Polis, cinayetin ardındaki azmettiricileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın sebebi henüz netleşmezken, Cengiz Şire'nin öldürülmesi Beşiktaş'ta büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş’taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...