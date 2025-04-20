Beşiktaş’taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu! Katil her şeyi itiraf etti! Meğer...

Olay, 15 Nisan 2025 Salı günü saat 23.30 sıralarında Beşiktaş'ın Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir kafeteryada eşiyle sohbet eden Cengiz Şire, arkasından yaklaşan kapüşonlu bir saldırgan tarafından ensesine sıkılan tek kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şire'yi hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

