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Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:06
Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!
Sakarya'da 54 yaşındaki Gülderen Akkul, beslediği Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akkul, yaşadığı dehşet anlarını böyle anlattı: Yalvarıyorum, öldürecek beni, kurtarın diye bağırmaya başladım…