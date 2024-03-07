Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!

"BAKTIM BIRAKACAK GİBİ DEĞİL…"

Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Gülderen Akkul, "O anda köpeğin bana saldıracağını hiç düşünmedim, çok sessiz bir şekilde yanıma geldi. Benim de aynı ırk kendi köpeğim olduğu için çok korkmadım, zaten normalde de korkmam. Sokak köpeklerini besleyen, kedilerini besleyen insanlarız biz. Yanıma yaklaşınca şöyle bir yüzüne baktım baktı, bakıştık ve tebessüm ettim. Tasmalı olduğu için zaten hiç korkmadım. Birden hamle yaparak saldırdı ve montumu ısırdı. O esnada küçük çaplı korku yaşadım ama çokta önemsemedim, o anda bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmedim. Sonra baktım bırakacak gibi değil yardım istedim, o esnada insanlar sadece bakmakla yetindiler gelip yardım etmediler maalesef. Ben kendi çabalarımla artık canımın yandığını hissedince sol elimle yumrukla kafasına vurdum ve vurunca bıraktı kolumu.

