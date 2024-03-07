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Haberler Yaşam Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:06

Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!

Sakarya'da 54 yaşındaki Gülderen Akkul, beslediği Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akkul, yaşadığı dehşet anlarını böyle anlattı: Yalvarıyorum, öldürecek beni, kurtarın diye bağırmaya başladım…

İHA
Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!

Korku dolu olay 4 Mart Pazartesi günü Sakarya'da yaşandı. 54 yaşındaki Gülderen Akkul, çipli olduğu öğrenilen Rottweiler cinsi köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırması neticesinde kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Akkul, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan kadın taburcu edildi. Sokakta başıboş gezen köpeğin sahibinin isminin belli olmadığını öğrenen Akkul, bu köpeğin daha önceki zamanlarda başka insana ve bir hayvana saldırdığını söyledi. Aynı ırkta köpek besleyen Akkul, yaşadığı dehşeti anlatarak şikayetçi olduğunu söyledi.


Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!

"BAKTIM BIRAKACAK GİBİ DEĞİL…"
Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Gülderen Akkul, "O anda köpeğin bana saldıracağını hiç düşünmedim, çok sessiz bir şekilde yanıma geldi. Benim de aynı ırk kendi köpeğim olduğu için çok korkmadım, zaten normalde de korkmam. Sokak köpeklerini besleyen, kedilerini besleyen insanlarız biz. Yanıma yaklaşınca şöyle bir yüzüne baktım baktı, bakıştık ve tebessüm ettim. Tasmalı olduğu için zaten hiç korkmadım. Birden hamle yaparak saldırdı ve montumu ısırdı. O esnada küçük çaplı korku yaşadım ama çokta önemsemedim, o anda bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmedim. Sonra baktım bırakacak gibi değil yardım istedim, o esnada insanlar sadece bakmakla yetindiler gelip yardım etmediler maalesef. Ben kendi çabalarımla artık canımın yandığını hissedince sol elimle yumrukla kafasına vurdum ve vurunca bıraktı kolumu.

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Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!

Bıraktıktan sonra ben bileğimin aşağısında halsizlik hissettim ve ciddi bir şey olduğunu anladım. Kurtardım diye de seviniyorum derken birkaç saniye içinde arkamdan dolandı, sırtıma saldırdı. Sırtıma saldırınca beni şöyle bir daire şeklinde bir çizdirdi. Çok güçlü bir hayvan, beni yere attı. Kendim de bu köpek ırkından beslediğim için beni yere atınca o esnada 'tamam artık, bu benim direk gırtlağıma ya da yüzüme saldıracak' dedim. Çünkü kalkamıyorum yerden. Ayak ucunda bana bakıyor. Yalvarmaya başladım tabii insanlara avazım çıktığı kadar hiç kıpırdamadan çünkü kıpırdamamı bekliyor. Yalvarıyorum, öldürecek beni, kurtarın diye bağırmaya başladım. Etrafta insanlar var ama hiç kimse gelmiyor.

Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!

Sadece bir kişinin dediğini hatırlıyorum 'vuracağım ama bana dönecek saldıracak' dediğini duydum. Ben umudumu kaybettim artık, çünkü adım adım öyle sinsi ilerliyor ki bana doğru. Oradaki bir çocuk kadını öldürmeye yürüyor diyerek elindeki sopa ile köpeğe vurdu ve etkisiz hale getirdi. O çocuğu Allah yolladı bana, ona can borcum var. Ben o esnada süründüm ve köpeğin benden uzaklaşmasını fırsat bildim. Sürünerek bir apartman kapısından içeriye kendimi attım dedim ki ben ölüyorum herhalde. Çünkü baktım burnumdan da kan gelmeye başladı. Şeker hastasıyım, ama bilincimi kaybetmemeye çalışıyorum. Ellerim, ayaklarım karıncalaşınca dedim kan kaybediyorum herhalde. Ambulans çağırın diye yalvardım ve kızıma haber verin dedim çevredekilere" dedi.

Beslediği Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırıldı! Dehşet anlarını anlattı: Öldürecek beni!

YARALARI GÖRÜNCE BAYILMIŞ
Köpeğin saldırısında çeşitli yerlerinden yara aldığını belirten Akkul, "Ben elimin üzerindeki iki diş izini görüyorum sadece, beni ambulansa aldıklarında asıl yaraları görünce bayıldım, tansiyonum düşmüş, şekerim çıkmış. Sadece hastaneye çok ciddi bir vaka getiriyoruz, köpek saldırısı durumu ciddi denildiğini hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Tendonlarıma kadar inmiş bütün o kısmı parçalamış, tabi sırtımdaki izi de görünce acaba akciğere de zarar verdi mi diye akciğer filmleri çekildi ama çok şükür oraya kadar inmemiş. Sahipli köpek olduğu için şikayetçiyim dedim ve polis geldi yanıma. Emniyet güçlerimiz sağ olsun hemen saldırının olduğu bölgede arama yapmışlar ve köpeği bularak resimlerini bana attılar.

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