Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

BETÜL DEMİR ALBÜMLERİ
Ayrılığın El Kitabı (28 Nisan 2006)
Süper (Betül Demir albümü) (18 Haziran 2008)
Mıknatıs (albüm) (19 Nisan 2011)
Esas Duruş (21 Temmuz 2017)
Akustika (9 Ekim 2020)
Remix albümleri
Betül Demiremix (2007)
Tekliler
Herkes Haklı (12 Temmuz 2010)
Cesaretin Var mı Aşka (ft. Suat Ateşdağlı) (Ocak 2013)
Helalleşemedik (19 Aralık 2013)
Tarafsız Kalamıyor Aşk (23 Mayıs 2014)
Sana N'olmuş (20 Temmuz 2015)
Aslan Payı (29 Şubat 2016)
Hacıyatmaz (21 Ağustos 2016)
Mayıslar Bizimdir (23 Mayıs 2019)
Toz Duman (18 Aralık 2020)