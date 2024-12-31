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Haberler Yaşam Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:48

Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

Betül Demir kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor: Bu akşam ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda olacak. Birbirinden ünlü isimler sorulara yanıt verirken kazandığı ödüllerle bağışta bulunacak. Bu akşam yarışacak olan şarkıcı kariyeri ve hayatı ile araştırılıyor. Peki, Betül Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

Betül Demir hayatı ve kariyeri ile gündemde. Bu akşam ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel bölümü yayınlanacak. Birbirinden ünlü isimlerin yarışacağı programda şarkıcının hayatı merak ediliyor. Peki, Betül Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

BETÜL DEMİR KİMDİR?

25 Eylül 1980'de İstanbul'da doğan Betül Demir, Sütçü İmam Üniversitesi Opera Şan bölümünde okudu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Betül Demir, 5 kardeştir. Aynı zamanda albümlerinin prodüktörlüğünün yapan söz yazarı ve besteci Sude Bilge Demir'in ablasıdır. Betül Demir, lise yıllarından itibaren müzik öğretmeninin tavsiyesi ile şan ve solfej dersleri almaya başladı. Yine aynı sene şan ve solfej derslerini vokal ve jingle'lar izledi. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gördü ve halen şan derslerini sürdürmektedir.

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Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

İlk albümü Ayrılığın El Kitabı, 26 Mayıs 2006'da piyasaya çıktı. Bu albümde yer alan Yaz Geliyor, Yapamadım, Günahımı Alma ve Taş Duvarlar şarkılarına video klip çekildi. Albümde prodüktörlük, söz yazarlığı ve besteci kimliğiyle Betül Demir'in kardeşi Sude Bilgi Demir yer aldı. Aynı zamanda Aysel Gürel, Güven Baran söz ve besteleri ile albüme katkıda bulundu. Betül Demir, 2 Ağustos 2007'de "Betül Demiremix" adlı remiks albümünü çıkarttı.

Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

Betül Demir, 2008 yılında 3 Hürel'in "Sonsuza Kadar" albümünde "Gönül Sabreyle" isimli rock şarkısını yorumlarken aynı yıl 2 Temmuz tarihinde Seyhan Müzik'ten "Süper" isimli albümünü çıkardı ve ilk video klip albümün çıkış parçası Mustafa Uslu tarafından "Süper" şarkısına çekildi. Aranjörlüğünü Mustafa Ceceli'nin yaptığı albümde sanatçı, Sezen Aksu, Güven Baran, Sinan Akçıl, Fettah Can gibi isimlerin şarkılarını yorumladı.

Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

BETÜL DEMİR ALBÜMLERİ

Ayrılığın El Kitabı (28 Nisan 2006)

Süper (Betül Demir albümü) (18 Haziran 2008)

Mıknatıs (albüm) (19 Nisan 2011)

Esas Duruş (21 Temmuz 2017)

Akustika (9 Ekim 2020)

Remix albümleri

Betül Demiremix (2007)

Tekliler

Herkes Haklı (12 Temmuz 2010)

Cesaretin Var mı Aşka (ft. Suat Ateşdağlı) (Ocak 2013)

Helalleşemedik (19 Aralık 2013)

Tarafsız Kalamıyor Aşk (23 Mayıs 2014)

Sana N'olmuş (20 Temmuz 2015)

Aslan Payı (29 Şubat 2016)

Hacıyatmaz (21 Ağustos 2016)

Mayıslar Bizimdir (23 Mayıs 2019)

Toz Duman (18 Aralık 2020)

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