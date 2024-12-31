Betül Demir kimdir? Betül Demir kaç yaşında, nereli, evli mi?

BETÜL DEMİR KİMDİR?

25 Eylül 1980'de İstanbul'da doğan Betül Demir, Sütçü İmam Üniversitesi Opera Şan bölümünde okudu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Betül Demir, 5 kardeştir. Aynı zamanda albümlerinin prodüktörlüğünün yapan söz yazarı ve besteci Sude Bilge Demir'in ablasıdır. Betül Demir, lise yıllarından itibaren müzik öğretmeninin tavsiyesi ile şan ve solfej dersleri almaya başladı. Yine aynı sene şan ve solfej derslerini vokal ve jingle'lar izledi. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gördü ve halen şan derslerini sürdürmektedir.