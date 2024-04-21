Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…

Temizlik uzmanı Baqir Khan, beyaz sirkenin "asla kullanılmaması" gereken altı alanı paylaştı. Şöyle konuştu: "Beyaz sirke birçok yüzey için çok yönlü ve etkili bir temizlik maddesi olsa da, zarar vermemek için temizlemekten kaçınmanız gereken bazı nesneler de var."