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Haberler Yaşam Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…
Giriş Tarihi: 21.04.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 10:37

Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…

Bir temizlik uzmanı, beyaz sirkenin çok sayıda temizlik sorununu çözebileceğini, ancak bazı alanların bu asidik sıvıyla daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. Beyaz sirke, küf ve kirecin giderilmesinden sert havluların onarılmasına kadar çoğu durumda muhtemelen en ideal temizlik çözümüdür.

Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…

Beyaz sirke su, asetik asit ve eser miktarda vitamin ve minerallerden oluşur. Birçok kullanımına rağmen beyaz sirke evin her alanında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…

Beyaz sirkenin asidik yapısı nedeniyle evinizin bazı alanlarında beklemeyeceğiniz ciddi hasarlara neden olabilir.

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Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…

Temizlik uzmanı Baqir Khan, beyaz sirkenin "asla kullanılmaması" gereken altı alanı paylaştı. Şöyle konuştu: "Beyaz sirke birçok yüzey için çok yönlü ve etkili bir temizlik maddesi olsa da, zarar vermemek için temizlemekten kaçınmanız gereken bazı nesneler de var."

Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…

HALIDAKİ LEKELER

Halıda lekeler sık karşılaşılan bir durum olabilir ve doğal yollarla çözülebilir; ancak beyaz sirkeyle değil.

Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…

Baqir, beyaz sirkenin halılarda "belirli lekeler bırakabileceği" veya "rengi etkileyebileceği" konusunda uyardı.

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