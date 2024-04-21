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Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…
Giriş Tarihi: 21.04.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
10:37
Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 6 yer! Faydadan çok zarar veriyor…
Bir temizlik uzmanı, beyaz sirkenin çok sayıda temizlik sorununu çözebileceğini, ancak bazı alanların bu asidik sıvıyla daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. Beyaz sirke, küf ve kirecin giderilmesinden sert havluların onarılmasına kadar çoğu durumda muhtemelen en ideal temizlik çözümüdür.