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Karayolu'nda vinç devrildi

yan yol Ankara istikametinde meydana gelen kazasında devrilen vinç trafiği kilitledi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 23.01.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 17:05
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildi

Edinilen bilgilere göre olay Karayolu Güzelyurt mevkinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın yanına devrildi.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildi

Vinç sürücüsü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer araçta bulunan sürücü yara almadan kurtuldu.

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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede yoğunluğu oluştu.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildi

yan yol Ankara istikametinde meydana gelen kazasında vincin bir bölümü D-100 Karayolu tarafında kaldı.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildi

Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildi
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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda vinç devrildi
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