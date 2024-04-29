Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler

Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Otelin kafe bölümünde bulunan müşterilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.