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Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler
Giriş Tarihi: 29.04.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
22:55
Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan, yangın devam ederken otelin kafe bölümünde oturan müşterilerin hiç bir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.