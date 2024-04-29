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Haberler Yaşam Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler
Giriş Tarihi: 29.04.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 22:55

Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan, yangın devam ederken otelin kafe bölümünde oturan müşterilerin hiç bir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.

DHA
Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler

Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Otelin kafe bölümünde bulunan müşterilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın, 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Evliya Çelebi Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan bir otelin SPA bölümünde çıktı.

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Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi yapan 2 otel çalışanı dumandan etkilendi.

Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler

2 kişiye ambulansta müdahale edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu’ndan otelde korkutan yangın! “Hiçbir şey yokmuş” gibi oturmaya devam ettiler

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDILAR

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin kafe bölümünde oturan müşterilerin hiç bir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.

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