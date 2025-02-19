Beyza Akdoğan’ın son görüntüsü ortaya çıktı: Katil adım adım takip etmiş!

Korkunç olay gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 26 yaşındaki Mustafa Baltaş ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendi yaşamına da son vermişti. Katil Mustafa Baltaş montunun içine sakladığı tüfek ile, eski nişanlısı Beyza Aydoğan'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı.