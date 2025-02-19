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Beyza Akdoğan'ın son görüntüsü ortaya çıktı: Katil adım adım takip etmiş!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:23
Beyza Akdoğan'ın son görüntüsü ortaya çıktı: Katil adım adım takip etmiş!
Tüyler ürperten olay Nevşehir'de yaşandı. Tartıştığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Mustafa Baltaş'ın, genç kadını adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Beyza Akdoğan'ın evine girdikten 6 dakika sonra eve giren katil, güvenlik kameralarına böyle yansıdı...