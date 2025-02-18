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Haberler Yaşam Beyza Akdoğan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:52

Beyza Akdoğan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!

Tüyler ürperten olay Nevşehir'de yaşandı. Tartıştığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Mustafa Baltaş'ın, genç kadını adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Beyza Akdoğan'ın evine girdikten 6 dakika sonra eve giren katil, güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

İHA
Beyza Akdoğan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!

Korkunç olay gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 26 yaşındaki Mustafa Baltaş ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendi yaşamına da son vermişti. Katil Mustafa Baltaş montunun içine sakladığı tüfek ile, eski nişanlısı Beyza Aydoğan'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı.

Beyza Akdoğan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!

KATİL KAMERADA...
Beyza Aydoğan yaşadığı apartmana girdikten 6 dakika sonra apartmana gelen tatil zanlısı kapıda bir süre cep telefonu ile uğraştıktan sonra içeriye giriyor. O anlar da apartmanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Katil eski nişanlısını adım adım takip etmiş | Video

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Beyza Akdoğan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!

Katil Mustafa Baltaş'ın 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı Osmaniye'den Nevşehir'e geldiği ve annesi ile birlikte Acıgöl ilçesine yerleştiği öğrenildi.

Beyza Akdoğan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!

Burada kepçe operatörlüğü yapan Baltaş'ın da sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Beyza Akdoğan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!

Katil Mustafa Baltaş'ın uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarının yanı sıra, hırsızlık, kasten adam yaralama ve silah taşıma suçlarından birçok sabıkasının olduğu öğrenildi.

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