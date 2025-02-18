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Beyza Akdoğan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
16:52
Beyza Akdoğan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Katil adım adım takip etmiş montunda saklamış!
Tüyler ürperten olay Nevşehir'de yaşandı. Tartıştığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Mustafa Baltaş'ın, genç kadını adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Beyza Akdoğan'ın evine girdikten 6 dakika sonra eve giren katil, güvenlik kameralarına böyle yansıdı...