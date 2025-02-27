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Haberler Yaşam Bilecik iftar vakti 2025: Bilecik İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:05

Bilecik iftar vakti 2025: Bilecik İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Bilecik İmsakiye takvimi ile 2025 Bilecik iftar saati, imsak ve sahur vakti belli oldu. 29 Mart'a kadar sürecek olan Ramazan boyunca oruç ibadetini eda edebilmek için ezan vakitlerine dikkat etmek gerekiyor. Sabah ezanıyla yeme-içme sonlandırılıp akşam ezanıyla birlikte oruç açıldığından bu vakitleri kaçırmamak önemlidir. Peki, Bilecik İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte Bilecik iftar vakti…

Bilecik iftar vakti 2025: Bilecik İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Bilecik iftar saati listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Gün gün ezan vakitlerine yer verilen Bilecik İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta soruları yanıt buldu. Orucu kaidelerine uygun eda edebilmek için ezan saatlerine dikkat etmek gerekiyor. Bu sebeple 2025 Bilecik iftar vakti için gün gün Ramazan İmsakiyesi'ne göz atmak önem taşıyor. İşte detaylar.

Bilecik iftar vakti 2025: Bilecik İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BİLECİK İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi

  • Sahur (İmsak) Vakti: 06:04
  • İftar Vakti: 18:58

2 Mart 2025 Pazar

  • Sahur (İmsak) Vakti: 06:02
  • İftar Vakti: 18:59

3 Mart 2025 Pazartesi

  • Sahur (İmsak) Vakti: 06:01
  • İftar Vakti: 19:00

4 Mart 2025 Salı

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:59
  • İftar Vakti: 19:01

5 Mart 2025 Çarşamba

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:58
  • İftar Vakti: 19:03

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Bilecik iftar vakti 2025: Bilecik İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BİLECİK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Bilecik için ilk teravih vakti 20:15 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

  • Yatsı Namazı: 20:15
  • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

  • Yatsı Namazı: 20:16
  • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

  • Yatsı Namazı: 20:17
  • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

  • Yatsı Namazı: 20:18
  • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

  • Yatsı Namazı: 20:19
  • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

  • Yatsı Namazı: 20:20
  • Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bilecik iftar vakti 2025: Bilecik İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER
Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

(Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü Teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

(Ramazan ayı gelince, "Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

(Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

(Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istigfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; ramazan ayı, sonraki ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

(Bu aya ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ. Mansur]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

(Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluştur.) [İ. Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

(Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.) [İbni Nasr]

(Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.) [Deylemi]

(Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Biri size sataşırsa, ona "Ben oruçluyum" deyin!) [Buhari]

(Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) [Hakim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.) [Taberani]

(Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allahü teâlâ yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır.) [Buhari]

Bilecik iftar vakti 2025: Bilecik İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

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