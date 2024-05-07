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Haberler Yaşam Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 15:54

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…

Bilim insanları uzun zamandır insan ömrünün daha uzun ve sağlıklı olabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere odaklanan bilim insanları, bu insanların günlük yaşamlarında ne tükettikleri konusunda önemli veriler elde ettiler. İşte yaşamınızı uzatacak o besinler...

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…

Uzun yaşam için araştırma yapan bilim insanları, çok önemli veriler elde etti. Özellikle dünyanın 5 farklı bölgesinde yapılan araştırmalar, bu bölgedeki insanların 10 kat daha fazla oranda 100 yaşına ulaştığını gün yüzüne çıkardı. İşte bilim insanlarının yaptığı o araştırma…

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…

Bu bölgelere, insanların 10 kat daha fazla oranda 100 yaşına ulaştığı Mavi Bölgeler adı verildi. Bu alanlar oluşturulduktan sonra, uzun ömürlülüğü açıklayabilecek yaşam tarzı özelliklerini belirlemek için antropologlar, demograflar, epidemiyologlar ve araştırmacılardan oluşan bir ekip gönderdiler. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor.

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Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…

En ağır öğünlerini sabah yerken en hafif öğünlerini akşam saatlerinde yedikleri tespit edilen bu bölge insanları, aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı kesiyorlar.

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…

"Mavi Bölge" insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz.

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…

Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.

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