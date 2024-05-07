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Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
15:54
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! O besinleri tüketenler 100 yaşını görüyorlar…
Bilim insanları uzun zamandır insan ömrünün daha uzun ve sağlıklı olabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere odaklanan bilim insanları, bu insanların günlük yaşamlarında ne tükettikleri konusunda önemli veriler elde ettiler. İşte yaşamınızı uzatacak o besinler...