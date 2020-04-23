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Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

200 yıl yaşadıkları sanılan kargalar ile ilgili son derece dikkat çeken bir haber geldi. Bilim insanları, üstün öğrenme yetenekleri ile de bilinen kargaların hakkında ne bildiklerini tartışmaya başladı. Kargaların sosyal ilişkileri insanlara çok benziyor. Ve bu benzerlikle ilgili olarak ortaya gerçek tüyler ürpertiyor. Acaba kargalar ölümün farkında mı? Bakın bir öldükten sonra neler oluyor?

Giriş Tarihi: 23.04.2020 20:23 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 20:35
Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırmadan tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler insanın tüylerini ürpertiyor. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek.

Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

Kargalar üzerinde araştırmalar yapan bir grup bilim insanına göre doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilip, hayatta kalmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için malzemelerini en akılcı biçimlerde kullanabiliyorlar.

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Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

Bir , yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm veriyor. Sonra dallara konup, bağırmaya başlıyorlar.

Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri kaydediliyor.

Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

Sonra da, susup yas tutarmışcasına ölü kuşa bakıyorlar. Bu davranışa tanık olmak... "Dokunaklı" demek az gelir. Hem çok şaşırtıcı, hem de inanılmaz.

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