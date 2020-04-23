Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor

Kargalar üzerinde araştırmalar yapan bir grup bilim insanına göre doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilip, hayatta kalmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için malzemelerini en akılcı biçimlerde kullanabiliyorlar.