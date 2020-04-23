HaberlerGaleriBilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor
Bilim insanlarının kargaların ölümü tanıyıp tanımadıklarını tartışıyor
200 yıl yaşadıkları sanılan kargalar ile ilgili son derece dikkat çeken bir haber geldi. Bilim insanları, üstün öğrenme yetenekleri ile de bilinen kargaların ölüm hakkında ne bildiklerini tartışmaya başladı. Kargaların sosyal ilişkileri insanlara çok benziyor. Ve bu benzerlikle ilgili olarak ortaya gerçek tüyler ürpertiyor. Acaba kargalar ölümün farkında mı? Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?
Giriş Tarihi: 23.04.2020
20:23
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
20:35
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