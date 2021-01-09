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Bilim insanlarının korktuğu başına geldi Devasa buz dağı çarpmak üzere!
Bilim dünyasının odak noktalarından biri kutup bölgeleri. Bu bölgeler gözlem altında tutuluyor. 2017'de Antarktika'dan kopan devasa bir buz dağının başıboş şekilde ilerlediği açıklanmıştı. Araştırmacılar buz dağı hakkında endişeliydi ve haklı çıktılar. Trilyon ton ağırlığındaki buz dağı, Güney Georgia'ya çarpmak üzere. Bilim dünyası resmen kırmızı alarm verdi.
Giriş Tarihi: 09.01.2021
10:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
10:17
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