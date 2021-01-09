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Bilim insanlarının korktuğu başına geldi Devasa buz dağı çarpmak üzere!

Bilim dünyasının odak noktalarından biri kutup bölgeleri. Bu bölgeler gözlem altında tutuluyor. 2017'de 'dan kopan devasa bir buz dağının başıboş şekilde ilerlediği açıklanmıştı. Araştırmacılar buz dağı hakkında endişeliydi ve haklı çıktılar. Trilyon ton ağırlığındaki buz dağı, 'ya çarpmak üzere. Bilim dünyası resmen kırmızı alarm verdi.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 10:17
Bilim insanlarının korktuğu başına geldi Devasa buz dağı çarpmak üzere!

Aralık ayı başında bilim dünyasından çarpıcı açıklamalar yapıldı. Uzmanlar, 'dan kopan dev bir buz dağının, serseri mayın gibi okyanusta ilerlediğini ve deniz seviyesine olan etkisinin araştırıldığını belirtmişti. Bununla birlikte buz dağının çarpma riski taşıdığını da söylemişlerdi. Korkulan haber geldi.

Bilim insanlarının korktuğu başına geldi Devasa buz dağı çarpmak üzere!

Buz dağı İngiltere'nin adasına çarpmak üzere! A68a adlı buz dağı, 2017'de 'daki Larsen C buz tabakasından koptuğundan bu yana kuzeye doğru ilerliyor. İngiltere hükümeti, bölgeye araştırma ekibi gönderme kararı aldı.

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Bilim insanlarının korktuğu başına geldi Devasa buz dağı çarpmak üzere!

3 bin 900 kilometrekare yüzölçümüne sahip buz dağı, adadan yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta. Bu durum bilim insanlarını endişelendiriyor.

Bilim insanlarının korktuğu başına geldi Devasa buz dağı çarpmak üzere!

'da kış mevsiminde daimi yerleşim yok. Yaz aylarında adada 30 kadar kişi ikamet ediyor. Ancak ada penguenler ve balıkçıllar için dünyanın en önemli üreme alanı.

Bilim insanlarının korktuğu başına geldi Devasa buz dağı çarpmak üzere!

Adada yedi milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve iki milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyor.

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